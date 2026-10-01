Camminare dove la natura incontra la pietra e la pietra si fa memoria. La Via Sacra di Enna e l’Antica Trasversale Sicula vi invitano a un’esperienza unica.

Camminare dove la natura incontra la pietra e la pietra si fa memoria. Nel centro esatto della Sicilia, dove i passi di oggi incrociano le orme di miti millenari, la Via Sacra di Enna e l’Antica Trasversale Sicula vi invitano a un’esperienza unica.

Dal pomeriggio del 3 ottobre al tramonto del 4 ottobre 2026, vi attende un cammino di 10 km diviso in tre suggestivi trekking:

Villa Zagaria: Uno scrigno botanico affacciato sulla leggenda.

Cozzo Matrice: Luogo sacro per eccellenza e culla di antichi culti.

La Via Sacra: La salita che ricongiunge Enna Bassa al maestoso Castello di Lombardia.

L’evento prenderà il via il 3 ottobre alle 17,00 presso la #ProlocoProserpina via Marchese Grimaldi n.8 , palazzo Grimaldi, con la presentazione del libro e del docufilm sulla Trasversale.

Per giorno 4 l’appuntamento sarà alle ore 8,30 davanti il monumento ai caduti, al Castello di Lombardia.

Informazioni utili:

Difficoltà: Turistico (T)

Equipaggiamento: Scarpe da trekking leggero

Nota: Non adatto a passeggini o bambini molto piccoli

Mettetevi in cammino con noi e scoprite il cuore antico della Sicilia: allacciate gli scarponi e prenotate il vostro posto per questo viaggio nel mito!

Segna la data sul calendario e blocca il tuo posto per il 4 ottobre: clicca sul link:

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