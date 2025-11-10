Un’altra super prestazione per l’ASD Atletico Branciforti!

La squadra guidata da mister Andrea Licata scende in campo con il modulo 3-4-1-2: tra i pali La Puglia, difesa composta da Tripi, Contino Salvatore e Algozino; sulle fasce D’Alessandro a destra e Faraci a sinistra; in mezzo al campo capitan Screpis e Giovanni Panvini. Sulla trequarti Lo Pumo, a supporto delle due punte Licata e Di Blanca.

Partita a senso unico per la Branciforti, che nonostante l’1-0 finale domina per tutti i 90 minuti, non concede azioni pericolose agli avversari e spreca numerose occasioni da gol. Grande prova di carattere e compattezza, soprattutto considerando il valore della squadra avversaria, l’Armerina 2000.

Il gol decisivo arriva nel primo tempo su calcio di rigore trasformato da Giovanni Panvini.

Nel corso della gara sono subentrati Sineri, Alfonso Panvini, Germanà, Schembri e Campagna, tutti autori di un’ottima prestazione.

Una grandissima prova corale, sia da parte dei titolari che dei subentrati. Una squadra composta interamente da ragazzi locali, un gruppo unito e determinato che guida a punteggio pieno il campionato di Terza Categoria.

Prossimo impegno contro lo Sporting Casale: la squadra sfrutterà la sosta per prepararsi al meglio alla difficile trasferta di Catenanuova.

Visite: 97