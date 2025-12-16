COMUNICATO UFFICIALE n.120 – pubblicato il 19 settembre 2025

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

Il Presidente Federale

– visti i Comunicati Ufficiali nn. 273/A del 30 aprile 2025 e 18/A del 10 luglio 2025, che hanno

modificato l’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva;

– rilevata la necessità di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nella

citata norma del Codice di Giustizia Sportiva;

– ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;

– visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale

– sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di emanare le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell’art. 137 del Codice di

Giustizia Sportiva, come da allegato sub A) alla presente delibera.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/15106-comunicato-ufficiale-n-120-cu-n-61-a-figc-modalita-di-attuazione-delle-misure-di-giustizia-riparativa-previste-dall-art-137-cgs/file

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI

Errata corrige

Si pubblica, opportunamente corretta, la data del Corso di formazione in programma ad Enna (correzione evidenziata in rosso)

Enna – Giovedì 18 dicembre 2025

Si informa che il Corso di Formazione per dirigenti sportivi si svolgerà presso la sede “Urban Center” di Enna – Via dei Cappuccini. Di seguito si riporta il programma e gli orari delle lezioni

Programma del Corso di formazione

Ore 10.00 Saluti e Introduzione al corso

(Ing. Dino Corbo Vicepresidente Comitato Regionale Sicilia LND)

Ore 10.15 Il tesseramento alla luce della normativa sul lavoro sportivo

(Giulio Sconzo e Giuliano Brucato)

-Approfondimenti e domande

Ore 12.00 Anagrafe federale: Affiliazioni, scissioni, fusioni, trasferimenti, iscrizioni

(Gaetano Licata)

-Approfondimenti e domande

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 Regolamento del giuoco del calcio – Novità regolamentari degli ultimi anni

(a cura dell’AIA)

-Approfondimenti e domande

Ore 15.45 L’impegno della LND in direzione delle iniziative sociali

Brevi cenni sul calcio camminato

(Dott. Tullio Miccichè, Referente area di responsabilità sociale della LND)

(Dott. Antonio Rubino, Delegato regionale per il calcio camminato)

Ore 16,30 Giustizia sportiva: ricorsi, reclami, giustizia riparativa, prova televisiva

(Avv. Giuseppe Canzone, Presidente del tribunale federale territoriale)

-Approfondimenti e domande

Ore 17,15 Safeguarding: adempimenti e responsabilità delle società di calcio

(Avv. Valentina Morgana, Dottorando di Ricerca in Dinamica dei Sistemi UNIPA)

-Approfondimenti e domande

Ore 18.15 Conclusioni e chiusura del corso

(Dott. Sandro Morgana Presidente Comitato Regionale Sicilia LND)

MODALITA’ E TEMPISTICA PER ISCRIZIONE

Le Società dovranno confermare la partecipazione al Corso, assicurando la presenza di almeno un dirigente e comunicandone il nominativo, tramite il modulo che si allega, entro le ore 18.00 di martedì 16 dicembre 2025 al seguente indirizzo mail: del.enna@lnd.it

APP PROGRAMMAZIONE GARE – Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 97 sgs 26 del 2 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall’Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la nuova App Programmazione Gare, disponibile sia su Web che su Mobile.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL

La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce “Home” effettuare “Apertura segnalazione” o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all’indirizzo sicilia.lnd.it e precisamente su CONTATTI.

ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO

Si ribadisce quanto stabilito dal punto 5) dell’articolo a margine.

La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI CALCIO A 11 “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti potrà avvenire nel seguente periodo:

da LUNEDI’ 1 DICEMBRE a GIOVEDI’ 18 DICEMBRE 2025

Si ricorda che l’accordo di trasferimento di un calciatore, o la cessione di contratto, debitamente compilata, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti (acquisizione e firma elettronica del modulo).

Le liste di trasferimento, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C – LND.

LE LISTE DI TRASFERIMENTO IN ERRORE DEVONO ESSERE REGOLARIZZATE ENTRO IL PREDETTO TERMINE DI CHIUSURA, CASO CONTRARIO SARANNO RESPINTE.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI GIOCATORI/GIOCATRICI CALCIO A 5 “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

da VENERDI’ 2 GENNAIO 2026 A LUNEDI’ 02 FEBBRAIO 2026

APP PROGRAMMAZIONE GARE – Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 95 del’ 1 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall’Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la nuova App Programmazione Gare, disponibile sia su Web che su Mobile.

PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI

Si informa che dal 16 luglio 2025 sul PORTALE SERVIZI FIGC è attiva la Piattaforma Telematica Premi, a supporto delle società per l’attestazione e la gestione dei premi di tesseramento (art. 96 NOIF) e di formazione tecnica (art. 99 NOIF), attraverso le utenze abilitate alle funzioni di tesseramento Calciatori e Calciatrici.

Per garantire la migliore fruizione delle nuove funzionalità è stata predisposta una presentazione esplicativa corredata da video tutorial, visionabile attraverso il seguente link

PIATTAFORMA PREMI – VIDEO TUTORIAL

Per ogni necessità di supporto tecnico è disponibile l’indirizzo supportotecnico@figc.it.

RICHIESTA PALLONI DA PARTE DELLE SOCIETÀ

SI INFORMA, relativamente alle richieste di palloni sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, che questo Comitato Regionale, allo stato attuale, è sprovvisto di quanto richiesto.

Non appena la fornitura verrà effettuata i palloni saranno divisi alle società in parti assolutamente uguali e consegnati attraverso le Delegazioni Provinciali.

Da quel momento non potrà essere soddisfatte nessun altra richiesta dal momento che, con le modalità di cui sopra, i palloni saranno consegnati a tutti.

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.

MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2025/2026 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Si ricorda che nella pagina web https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d’opera.

POLIZZA INFORTUNI TESSERATI

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall’assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile al dominio:

www.eclaim.cloud

oppure accedendo al portale della LND attraverso il seguente link

https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni/infortuni

La denuncia dell’infortunio deve essere effettuata, con termine ordinatorio, entro 60 giorni dalla data dell’evento.

In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successivi dall’accadimento dell’evento, attraverso uno dei seguenti mezzi:

CONTATTI DA USARE SOLO PER I DECESSI

• Raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Casella Postale n. 241 – Via

Cordusio 4 – 20123 Milano

• PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: eclaim.tpa@pec.it

ASSISTENZA TESSERATI

Contact Center

Per informazioni sulle modalità di apertura sinistro e sulla polizza, è attivo il Contact Center eClaim raggiungibile al seguente numero: 02-50033122

Ticketing

Per qualsiasi problematica relativa ad un sinistro aperto, è attivo il servizio di Ticketing eClaim disponibile H24 7/7. Il tesserato può aprire un ticket dalla sua Area Privata eClaim.

POLIZZA RCT/O

I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’Opera (RCT/O) devono essere denunciati compilando il “modulo denuncia RCT” e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.

Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web

https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni

Si rappresenta, sin d’ora, che la società Willis Italia S.p.A. NON È in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni poiché questi non sono gestiti da tale società.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi assicurativi, a tutela dei tesserati e dei dirigenti e per l’assistenza alle Società Sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA NON PUO’ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare eClaim;

2 – IL SERVIZIO NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Per venire incontro alle esigenze delle Società Sportive e dei Tesserati, il servizio è attivo anche all’indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 56, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018, si informa che:

• Tutte le informazioni relative alle modalità di denuncia e gestione dei sinistri, comprese le istruzioni operative, i recapiti dei soggetti incaricati della gestione e i moduli necessari, sono disponibili e facilmente accessibili sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti alla pagina:

https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni

È, inoltre, pubblicata la procedura per l’inoltro di eventuali reclami riguardanti il contratto o la gestione dei sinistri, nonché i recapiti dei soggetti a cui indirizzarli.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2025/2026 è pari ad euro 24,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.

Nell’ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad euro 24,00 – viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i “Dirigenti” tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2025/2026

– ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 180,00;

– ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 130,00;

– ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro 90,00.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2025/2026 è di euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2025-2026/14814-comunicato-ufficiale-n-23-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd-2025-2026/file

COMUNICATO UFFICIALE n. 25 – pubblicato il 10 luglio 2025

Si comunica che, d’intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l’A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:

“L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2025 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico.

Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.

In ogni caso, l’Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”

ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si rammenta alle società che l’iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all’adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n.56 del 7 Aprile 2025.

Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.lnd.it al Link Modulistica | LND Sicilia .

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata dal rappresentante legale della Società utilizzando il link Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche , stampando l’iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L’iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2026.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

PORTALE SERVIZI F.I.G.C. – ANAGRAFE FEDERALE – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA

INDICAZIONI GENERALI:

Le Società dovranno accedere al portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it. e, selezionando la funzione variazione organigramma, aggiornare i propri organigrammi per la corrente stagione sportiva.

A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno eventualmente rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio direttivo che non fanno più parte dei propri organigrammi societari, oltre ad aggiungere nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto “Seleziona esistente” e scegliendo la stagione sportiva precedente.

Il Consiglio Direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale. Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l’incarico di Segretario o Consigliere con l’incarico di Direttore Generale).

Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell’organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti “Altri dirigenti” non deve essere prodotto verbale.

Ogni variazione all’organigramma successiva alla prima, dovrà essere inserita nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.

Si invitano le Associate a verificare l’indirizzo della sede sociale, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l’aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l’affiliazione.

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all’indirizzo:

supportotecnico@figc.it

PROCEDURA PER EFFETTUARE LA VARIAZIONE ORGANIGRAMMA

Creare nuova pratica e SALVARLA per generare il numero di protocollo nei moduli da stampare successivamente

In caso di rimozione di componenti, inserire la data termine carica nell’anagrafica dei dimissionari

Aggiungere il/i nuovo/i nominativo/i e/o modificare la carica di soggetto già presente in organigramma, avendo cura di inserire eventualmente la spunta alla voce “autorizzato alla firma” se delegato

Quando l’organico sarà completato, SALVARE la pratica e scaricare e stampare il modulo autocertificazione del PRESIDENTE (si trova nell’organigramma in corrispondenza del nominativo del presidente, a destra (voce documenti) deve essere scaricato, compilato, e firmato dal SOLO PRESIDENTE)

Caricare alla voce “allegati – Autocertificazione NOIF” il modulo autocertificazione precedentemente scaricato, compilato e scansionato

Caricare alla voce Verbale il Verbale/i aggiornato/i ultima elezione/riconferma del presidente e del consiglio direttivo insieme agli allegati richiesti

Salvare la pratica e “rendere definitiva”

Scaricare il modulo censimento, da prelevare alla voce “allegati – elenco dei nominativi…”; detto modulo dovrà essere firmato dal Presidente e, per la prima pratica, da tutti i componenti

Caricare sempre alla medesima voce “allegati – elenco dei nominativi…” il modulo censimento precedentemente scaricato, compilato e scansionato

SALVARE, RENDERE DEFINITIVA la pratica e successivamente INVIARE la pratica.

In caso di cambio del legale rappresentante, sarà necessario allegare anche i seguenti documenti:

IL NUOVO VERBALE DI ASSEMBLEA TIMBRATO e sottoscritto dal presidente e dal segretario di assemblea, dal presidente uscente se presente, e dal NUOVO PRESIDENTE per accettazione

DIMISSIONI FIRMATE

COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI PRESIDENTI ENTRANTE ED USCENTE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE RILASCIATO DALL’ADE

AFFILIAZIONI

Le affiliazioni, per la nuova stagione sportiva 2025/2026, possono già essere immesse nel Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link Home – FIGC (basta andare con il mouse per aprirlo) .

Si raccomanda di utilizzare l’Atto Costitutivo e lo Statuto presente nel nostro sito istituzionale al link Comitato Sicilia | LND Sicilia, nella sezione Modulistica, nei quali sono presenti le modifiche richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport, pubblicate nella Circolare n. 56 del 7 Aprile, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti .

Si invitano le Società a prendere visione delle “Slide”, allegate al presente Comunicato Ufficiale, riguardanti utili riferimenti normativi e chiarimenti, in relazione alle istanze ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle NOIF – s.s. 2025/2026.

PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all’Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2025/26:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validità.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (https://legalportal-fifa-com/), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L’istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l’integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP) FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall’amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall’indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link

https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf

per info scrivere a fch@figc.it

CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI

Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l’attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall’art. 3 comma 3.1 dell’Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l’invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.

Sarà obbligatorio quindi inserire l’indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.

Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito del C.R.Sicilia)

https://sicilia.lnd.it/sites/default/files/news/2025-07/Censimento%20calciatori.pdf

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 101 – pubblicato l’8 agosto 2024

A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n.44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di

Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto

l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B

Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l’obbligo

di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

E’ data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito – sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx

RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall’Art. 33, “Lo svolgimento dei Campionati” punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell’attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l’inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati.

Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la possibilità di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve notificare all’arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell’esazione.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. – L.N.D.

Segretaria Wanda Costantino Telefono: 091 6808405

e-mail: w.costantino@lnd.it

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408

e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AFFARI GENERALI – C.E.D

Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421

e-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

PEC: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408

Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428

e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

ATTIVITÀ AGONISTICA

Giovanni Cutrera (LND) Telefono: 091 6808410

e-mail: sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

PEC: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

Fabio Giattino (SGS) Telefono: 091 6808422

e-mail: sicilia.sgs@lnd.it

PEC: sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it

Paolo Mendola (C5) Telefono: 091 6808475

e-mail: sicilia.dr5@lnd.it

Giovanni Cutrera (Femm.le a 11) Telefono: 091 6808410

e-mail: sicilia.femminileagonistica@lnd.it

SEGRETERIA

Simona Boatta Telefono: 091 6808416

PEC: sicilia.segr-iscriz@lndsicilia.legalmail.it

Francesco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425

e-mail: sicilia.segreteria@lnd.it

PEC: sicilia.segreteria@legalmail.it

Giusy Cusimano Telefono: 091-6808472

e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it

Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

PEC: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it

TESSERAMENTO

Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423

Giuliano Brucato Telefono: 091 6880834

Andrea Giarrusso Telefono: 091 6808204

e-mail: sicilia.tesseramento@lnd.it

PEC: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA

Giudice Sportivo

e-mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it

PEC: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it

Corte Sportiva d’Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE

Responsabile Regionale: Maximiliano Birchler Telefono: 091 6808406

e-mail: sicilia.dr5@lnd.it

PEC: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE

Responsabile Regionale: Natale Ferrante Telefono: 091 6808473

e-mail: sicilia.femminile@lnd.it

PEC:: femminile@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

Fiduciario Regionale: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424

e-mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it

PEC: : settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it

Comunicazioni dell’ufficio Attività Agonistica

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

CALCIO A 11 MASCHILE

TORNEO DELLE REGIONI – Stagione Sportiva 2025/2026

RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES

I sottoelencati calciatori Juniores sono convocati, in vista del Torneo a margine MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2025 alle ore 13.00 presso il campo sportivo Comunale di Misilmeri (PA) – (ERBA SINTETICA) per una gara amichevole contro la squadra ATLHETIC CLUB PALERMO:

90011 BAGHERIA Ciani Leonardo, Cirafici Angelo

ATL. CT 1994 VIAGRANDE D’Agata Lorenzo, Triolo Giuseppe

CALCIO AVOLA 1949 Ventura Vincenzo

CITTA DI SAN VITO LO CAPO Sadotti Federico

CUS PALERMO Agnello Giacomo, Colombo Gabriele

DON CARLO LAURI MISILMERI Acquaviva Leonello, Motisi Giuseppe

LICATA CALCIO Merola Giovanni

MARSALA 1912 Brasolin Dennis

MONTELEPRE Lo Piccolo Manfredi, Tolomello Mirko

NISCEMI FOOTBALL CLUB Di Franco Alessio, Pausata Andrea Baldassare, Calvano Savino

PARMONVAL Tamajo Aristide

POLISPORTIVA GIOIOSA Muschio Paolo Pio, Calderone Christian

SALEMI POLISPORTIVA Pisciotta Mattia

SAN GIORGIO PIANA Maniscalco Alessandro

SF ACQUEDOLCESE Vaiana Mattia

Responsabile Tecnico Breve Carlo

Tecnico Betta Giancarlo

Collaboratore Tecnico Genovese Alessandro

Collaboratore Tecnico Di Mauro Giuseppe

Preparatore Portieri Sferra Livio

Preparatore Fisico Florio Ermanno

Medico Calabretta Angelo

Fisioterapista Da comunicare

Segretario Cutrera Giovanni

Segretario La Parola Francesco Paolo

I predetti calciatori dovranno presentarsi alle ore 13.00 presso il campo sportivo Comunale di Misilmeri (PA), muniti degli indumenti sportivi (parastinchi compresi) e di un valido documento di riconoscimento.

La gara amichevole avrà inizio alle ore 14.30

Non possono prendere parte alla gara i calciatori il cui valido certificato medico non è agli atti della Società, come previsto dall’art. 43, punto 4) N.O.I.F..

I predetti calciatori sono, comunque, invitati a produrre copia del superiore certificato medico se non precedentemente consegnato.

I calciatori convocati, impossibilitati a prendere parte al raduno, dovranno comunicare l’assenza specificandone la motivazione, entro Martedì 16 Dicembre 2025, all’indirizzo mail: g.cutrera@lnd.it.

Si fa inoltre, presente, che la mancata partecipazione di un calciatore all’attività della Rappresentativa Regionale comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76, comma 2, delle N.O.I.F.

1.3. UFFICIO ATTIVITÀ GIOVANILE SUL TERRITORIO

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n. 25 – pubblicato il 10 luglio 2025

Si comunica che, d’intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l’A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026:

“L’Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2025 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico.

Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.

In ogni caso, l’Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C.”

SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI – S.S. 2025/2026

A seguito di pubblicazione del CU SGS Nazionale n. 34 del 4/10/2025 si comunica che è prorogato a tutto il 10 Ottobre il termine di presentazione della lettera di impegno per i Club richiedenti il 1°, 2° e 3° Livello di qualità. Si ricorda che è necessario presentare tale documentazione esclusivamente attraverso il seguente form: https://forms.gle/8tqQT5bFPb9e24qb8

Tutte le Società che depositeranno la lettera in data successiva al 10 Ottobre, e comunque entro il 31 Dicembre 2025, saranno considerate, qualora vengano rispettate le obbligatorietà del Settore tecnico, come Club richiedenti il riconoscimento di 1° Livello, altrimenti, in caso di mancata comunicazione, verranno considerati “Club Non Classificati”.

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 17 del 7/08/2025:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA Dal 3 al 12 Ottobre 2025

2° PERIODO – FESTIVITÀ DI OGNISSANTI Dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2025

3° PERIODO – IMMACOLATA Dal 6 all’ 8 Dicembre 2025

4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE Dal 20 Dicembre 2025 al 7 Gennaio 2026

5° PERIODO – CARNEVALE Dal 13 al 17 Febbraio 2026

6° PERIODO – TORNEO D.O.C. – RISERVATO SDC 3° LIVELLO Dal 13 al 15 Marzo 2026

7° PERIODO – FESTIVITA’ PASQUALI Dal 2 al 6 Aprile 2026

8° PERIODO – FESTA DELLA LIBERAZIONE Dal 24 al 26 Aprile 2026

9° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI Dall’ 1 al 3 Maggio 2026

10° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA Dal 29 Maggio al 2 Giugno 2026

11° PERIODO – TORNEI ESTIVI Dall’ 8 al 30 Giugno 2026

I Tornei riservati alle sole categorie dell’Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell’attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio “Memorial” (durata di n. 1 gg.), “Feste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni sportive.

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l’anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione e pubblicazione sul C.U., che è necessario inviare la richiesta di autorizzazione con allegata documentazione (regolamenti e calendari) tassativamente entro le seguenti scadenze:

-Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Alla richiesta di autorizzazione è necessario allegare i seguenti documenti:

-Scheda richiesta organizzazione Torneo;

-Regolamenti suddivisi per Categoria;

-Calendario delle gare;

-Modulo informativo Piano dei Servizi Sanitari.

Al termine del Torneo è obbligatorio inviare una relazione finale e le copie delle distinte delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza. Si allega il MODELLO DI RELAZIONE ed il MODULO INFORMATIVO PIANO DEI SERVIZI SANITARI.

Di seguito il “Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati”:

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell’ottica di supportare le Società del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell’Attività di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d’identità). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull’applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell’incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all’italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell’Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria

https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n03-sgs-programmazione-attivit%C3%A0-di-base-e-modalit%C3%A1-di-gioco-categorie-di-base-2025-2026/

Per qualsiasi dubbio o domanda:

•È possibile contattare il Responsabile Provinciale Attività di Base della tua Delegazione che sarà a completa disposizione della Società organizzatrice e sarà presente al Torneo a supporto dell’organizzazione;

•È possibile scrivere una mail a base.siciliasgs@figc.it

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Questo Comitato Regionale ha autorizzato lo svolgimento dei seguente tornei:

TORNEI A CARATTERE REGIONALE:

Denominazione: Anteprima Magic Winter Cup

Periodo di svolgimento: 19/20 dicembre 2025

Impianti Sportivi: ”Velodromo P.Borsellino” di Palermo

Categorie: Primi Calci – Piccoli Amici

Società Organizzatrice: SSDARL ATHLETIC CLUB PALERMO

Denominazione: Magic Winter Cup

Periodo di svolgimento: 27/28 dicembre 2025

Impianti Sportivi: ”Velodromo P.Borsellino” di Palermo

Categorie: Under 14

Società Organizzatrice: SSDARL ATHLETIC CLUB PALERMO

Denominazione: Torneo Snow Goals

Periodo di svolgimento: 27/28 dicembre 2025

Impianti Sportivi: ”A. Di Guardo” di Aci Castello – “B. Somma” di Mascalucia

Categorie: Under 17 – Under 15 – Esordienti Misti – Primi Calci

Società Organizzatrice: A.S.D. ALPHA SPORT

Denominazione: Torneo Christmas Cup 2025

Periodo di svolgimento: 27/29 dicembre 2025

Impianti Sportivi: ”L. Ribolla” di Palermo – “Villa S.Alfonso” di Palermo – “Le Siepi” di Palermo

Categorie: Esordienti Misti – Pulcini Misti – Primi Calci

Società Organizzatrice: A.S.D. ACADEMY CORONA

Denominazione: Torneo Natale da Campioni

Periodo di svolgimento: 27/28 dicembre 2025

Impianti Sportivi: ”F. Bianchino” di Siracusa – “T. Alfieri” di Avola – “M. Di Pasquale” di Avola – “E. Morana” di Noto – “Scatà” di Noto – “I. Tuccitto” di Cassibile

Categorie: Esordienti Misti – Pulcini 1°anno – Pulcini Misti – Primi Calci – Piccoli Amici

Società Organizzatrice: A.S.D. ACCADEMIA CALCIO AVOLA

TORNEI A CARATTERE PROVINCIALE:

Denominazione: Football Christmas Memorial Genco

Periodo di svolgimento: 18/20 dicembre 2025

Impianti Sportivi: ”R. Sorrentino” di Trapani

Categorie: Pulcini 1°anni – Primi Calci

Società Organizzatrice: POL. CATANIA 1980

Denominazione: Natale Cup 2025

Periodo di svolgimento: 22/23 dicembre 2025

Impianti Sportivi: ”F. Bianchino” di Siracusa

Categorie: Esordienti 1°anno – Pulcini Misti – Primi Calci – Piccoli Amici

Società Organizzatrice: A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES

VOUCHER 2025

IL DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO –

SERVIZIO 5 Sostegno attività sportive

A seguito della l.r. n.31 del 22.10.2025 che ha reperito nuove risorse nel bilancio regionale è approvato l’ulteriore elenco delle istanze ammesse all’erogazione dei voucher 2025 pervenute ai sensi dell’Avviso approvato con D.D.G. n. 1512 del 27.5.2025.

Con DDS n. 3650 del 29.10.2025 del Dirigente ad interim del Servizio 5 Sostegno alle attività sportive è stato approvato l’ulteriore elenco dei soggetti beneficiari dei voucher sportivi 2025 che potranno svolgere attività sportiva presso le Asd aderenti per i mesi di novembre e dicembre 2025.

Il testo del decreto con allegato elenco dei beneficiari si trova al seguente link.

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-sostegno-alle-attivita-sportive-dds-3650-2102025

PIATTAFORMA TELEMATICA PREMI

Si informa che dal 16 luglio 2025 sul PORTALE SERVIZI FIGC è attiva la Piattaforma Telematica Premi, a supporto delle società per l’attestazione e la gestione dei premi di tesseramento (art. 96 NOIF) e di formazione tecnica (art. 99 NOIF), attraverso le utenze abilitate alle funzioni di tesseramento Calciatori e Calciatrici.

Per garantire la migliore fruizione delle nuove funzionalità è stata predisposta una presentazione esplicativa corredata da video tutorial, visionabile attraverso il seguente link

PIATTAFORMA PREMI – VIDEO TUTORIAL

Per ogni necessità di supporto tecnico è disponibile l’indirizzo supportotecnico@figc.it.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2026.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84. A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

Si ricorda, alle Società che non hanno ancora inviato il Certificato di iscrizione al suddetto Registro Nazionale, che scadendo il termine del 30 Giugno 2026 non sarà più possibile, da parte di questo Comitato Regionale, inserirle nel piano di riparto dei contributi relativi alla Stagione 2025/2026.

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETA’ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 415 LND (234/A FIGC), del 27 marzo 2025, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2025/2026, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 NOIF, ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2009, con vincolo annuale.

DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2025/2026

Il Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 21 maggio 2025 – Prot. n. 28107/SS 24-25, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2025/2026 all’art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

NUOVE COORDINATE BANCARIE F.I.G.C. LND C.R. SICILIA

Si riportano di seguito le nuove coordinate bancarie per l’effettuazione dei pagamenti e ricariche Portafogli:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA –

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

IT14L0306909606100000410900

Intesa Sanpaolo S.p.A.

COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA

e-mail per le comunicazioni sicilia.sgs@lnd.it

PEC per le comunicazioni sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it

recapito telefonico 091/6808422 – 3286290838

SCHEMA RIASSUNTIVO “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E LIMITI D’ETÀ” – 2025/2026

Categoria Anno di nascita Tempi di gioco

Under 17

Maschile

e

Femminile 2009 e 2010

(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età) 2×45’

Under 16 2010

(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età) 2×40’

Under 15 2011 e 2012

(possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i

12 anni di età, nati nel 2013) 2×35’

Under 15

Femminile 2011 e 2012

(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età) 3×25’

Under 14 2012

(possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i

12 anni di età, nati nel 2013) 2×35’

SCHEMA RIASSUNTIVO “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E LIMITI D’ETÀ” – 2025/2026

Categoria Anno di nascita Tempi di gioco

Under 17

Maschile

e

Femminile 2009 e 2010

(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età) 2×45’

Under 16 2010

(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età) 2×40’

Under 15 2011 e 2012

(possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i

12 anni di età, nati nel 2013) 2×35’

Under 15

Femminile 2011 e 2012

(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età) 3×25’

Under 14 2012

(possibilità di inserire 5 giovani che hanno compiuto i

12 anni di età, nati nel 2013) 2×35’

1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

FESTIVITÀ NATALIZIE

Si comunica che il Delegato provinciale di Enna, Prof. Giuseppe Anzaldi, unitamente a tutti i suoi collaboratori, nella giornata del 19 dicembre, dalle ore 16:30, presso la sede di Sport e Salute di Enna, sita in via Alighieri 9, avrà il piacere di incontrare tutti i rappresentanti delle Società della provincia per uno scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie.

1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, i nuovi orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

GIORNI ORARIO ORARIO

Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00

Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Sabato Chiusura Chiusura

Si precisa che eventuali comunicazioni nei giorni non indicati nella suddetta tabella dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail del.enna@lnd.it.

1.4.2. RICHIESTE DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.4.3. OMOLOGAZIONI IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.4.4. TORNEI ATTIVITÀ DI BASE

RICONOSCIMENTO

Si ricorda alle società che anche nelle gare dei tornei dell’Attività di Base è necessario effettuare il “riconoscimento” dei calciatori partecipanti tramite le modalità previste dai vigenti regolamenti e che, per nessuna ragione, calciatori non tesserati potranno partecipare alle attività federali organizzate da Questa Delegazione.

1.4.5. RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 7 Giornata – A

ATLETICO LEONFORTESE ASD – ARMERINA 2000 A.S.D. 0 – 1

ERBITA 2025 – SPORTING CASALE 3 – 0

POLISPORTIVA PIETRINA ASD – ATL BRANCIFORTI 2023 ASD 0 – 1

SAN SEBASTIANO – DON BOSCO 2000 0 – 0

JUNIORES UNDER 19

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 7 Giornata – A

LICATA CALCIO – SERRADIFALCO 1 – 1

POLISPORTIVA NICOSIA – POL SARACENO S.G. BOSCO 4 – 1

SERIE C CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 7 Giornata – A

AGIRA – ARGYRIUM 4 – 2

(1) ARMERINA 2000 A.S.D. – SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. 3 – 4

ATLANTIDE ASCD – AMO GELA 7 – 2

LEONESSE WHITE – DON BOSCO 2000 4 – 6

(1) – disputata il 13/12/2025

ALLIEVI UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 6 Giornata – A

AGIRA – CITTA DI TROINA 3 – 1

(1) ENNA CALCIO ACADEMY – ATLETICO LEONFORTESE ASD 4 – 1

(2) POLISPORTIVA PIETRINA ASD – ATLETICO RADDUSA 2 – 2

(1) – disputata il 14/12/2025

(2) – disputata il 13/12/2025

GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 5 Giornata – A

AGIRA – CITTA DI TROINA 2 – 2

(1) GAGLIANO A.S.D. – ATLETICO LEONFORTESE ASD 1 – 5

(1) – disputata il 13/12/2025

GIRONE B – 5 Giornata – A

(1) NEXT LEVEL – AZZURRA A.S.D. 2 – 0

(1) – disputata il 15/12/2025

UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 4 Giornata – A

CITTA DI LEONFORTE – VIOLA FUTSAL CERAMI 14 – 1

UNDER 15 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A – 6 Giornata – A

(1) CITTA DI LEONFORTE – VIOLA FUTSAL CERAMI 7 – 2

NEXT LEVEL – ARGYRIUM 15 – 1

VILLAROSA SAN SEBASTIANO – SICURLUBE FUTSAL A R.L. 1 – 8

(1) – disputata il 12/12/2025

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K GARA DA RECUPERARE

M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA’ DI CAMPO

N GARA REGOLARE

P POSTICIPI

R RAPPORTO GARA NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA

1.4.6. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Giuseppe Restivo, nella seduta del 16/12/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 14/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FERLITO FILIPPO (ATLETICO LEONFORTESE ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SAHO MODU LAMIN (SPORTING CASALE)

AMMONIZIONE (II INFR)

VARVERI LUCA (ATL BRANCIFORTI 2023 ASD) SCORDO ANTONIO (ATLETICO LEONFORTESE ASD)

SCORDO MARCO (ATLETICO LEONFORTESE ASD) PELLEGRINO ANGELO PIO (DON BOSCO 2000)

MAGGIO LUCA (ERBITA 2025) BONGIOVANNI GIAMMICHELE (POLISPORTIVA PIETRINA ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRAORE SOUFIAN (ARMERINA 2000 A.S.D.) TAVELLA PAOLO (ATLETICO LEONFORTESE ASD)

ZARBA LUIGI (ATLETICO LEONFORTESE ASD) CAMARA MUSA (DON BOSCO 2000)

D AMICO GABRIELE (ERBITA 2025) SCALETTA GIUSEPPE (POLISPORTIVA PIETRINA ASD)

COPPOLA MATTEO (SAN SEBASTIANO) MIANO PAOLO (SAN SEBASTIANO)

NICOSIA SAMUELE MARCO (SAN SEBASTIANO) NDIAYE TALJAY (SPORTING CASALE)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

GARE DEL 15/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BURRAFATO FRANCESCO (POLISPORTIVA NICOSIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAPOBIANCO VITO (POL SARACENO S.G. BOSCO)

Per aver colpito con un pugno un calciatore della squadra avversaria

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAGLIONE LUIGI (POLISPORTIVA NICOSIA) MANCUSO GAETANO (POLISPORTIVA NICOSIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTANA ANGELO (POL SARACENO S.G. BOSCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOTTARO DOMENICO SAVIO (LICATA CALCIO) SCOPELLITI ANGELO (LICATA CALCIO)

BRUNCO LUIGI (POL SARACENO S.G. BOSCO) BUSCEMI ANDREA DIEGO (POL SARACENO S.G. BOSCO)

GARE DEL CAMPIONATO SERIE C5 FEMMINILE

GARE DEL 14/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MICELI FRANCESCO (AGIRA) SARANITI PIRELLO SALVATORE (AGIRA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BALSAMA VALERIA (AGIRA)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 14/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALVANO GIUSEPPE (ENNA CALCIO ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI NAPOLI ANDREA (ATLETICO LEONFORTESE ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALAIMO MARCO (ENNA CALCIO ACADEMY)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

GARE DEL 13/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTELLANA MATTIA (ATLETICO LEONFORTESE ASD) GIANNOTTA ROSARIO (ATLETICO LEONFORTESE ASD)

GARE DEL 14/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI MANNO GIOVANNI (AGIRA) LA MASA GABRIELE (AGIRA)

PACINO FLAVIO MARIA (CITTA DI TROINA)

1.4.7. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l’opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

È indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell’opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).

A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.

Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per le gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

CAMPIONATO SERIE C C5 FEMMINILE

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Amo Gela – Ennese del 21.12.2025, causa indisponibilità dell’impianto di gioco, verrà disputata presso l’impianto denominato “Pignatelli” di Gela, sito in via Feace n. 127.

CAMPIONATO UNDER 17 C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Viola Futsal Cerami – Real Carrapipi del 20.12.2025, causa indisponibilità dell’impianto di gioco, verrà disputata presso l’impianto denominato “Polivalente sportivo” di Gagliano Castelferrato, sito in via Michelangelo Buonaroti.

CAMPIONATO UNDER 15 C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Viola Futsal Cerami – Next Level del 18.12.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 22.12.2025 alle ore 15:30 presso l’impianto denominato “Polivalente sportivo” di Gagliano Castelferrato, sito in via Michelangelo Buonaroti.

CAMPIONATO ESORDIENTI A 9

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gagliano – Agira del 14.12.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 18.12.2025 alle ore 16:00.

CAMPIONATO ESORDIENTI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Piazza Armerina – Progetto Enna Sport 04 del 17.12.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 14.01.2026 alle ore 15:30.

CAMPIONATO PULCINI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gear Piazza Armerina – Progetto Enna Sport 04 del 15.12.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 12.01.2026 alle ore 17:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Don Bosco 2000 – Lagoreal 1981 del 16.12.2025, a seguito di accordo tra le due società, verrà disputata il 14.01.2026 alle ore 15:30.

1.4.8. PROGRAMMA GARE

Si riporta di seguito il “programma delle gare” valido dal 17/12/2025 al 04/01/2026 elettronicamente elaborato. Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s’invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato ufficiale.

JUNIORES UNDER 19

GIRONE A – 7 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

BARRESE NISCEMI FOOTBALL CLUB A 17/12/2025 15:00 203 GIUSEPPE BONFIRRATO BARRAFRANCA VIA GENERALE CANNADA

LEONFORTESE CITTA DI TROINA A 17/12/2025 14:30 204 COMUNALE PIANO LONGUILLO CALASCIBETTA C.DA LONGUILLO

SERIE C CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A – 8 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

DON BOSCO 2000 AGIRA A 20/12/2025 16:00 1335 FILIPPO PALERMO C5 AIDONE C.DA VANELLE

AMO GELA ENNESE A.S.D.C. A 21/12/2025 20:00 1096 PIGNATELLI C5 GELA VIA FEACE 127

ARGYRIUM ATLANTIDE ASCD A 21/12/2025 17:30 775 POLIVAL.DON PINO PUGLISI C5 AGIRA VIA URSELLUZZO

SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. LEONESSE WHITE A 21/12/2025 20:00 1241 CENTRO DELLA VITTORIA C5 LICATA STRADA COMUNALE MARCOCCO

GIRONE A – 9 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

AGIRA SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. A 04/01/2026 15:30 775 POLIVAL.DON PINO PUGLISI C5 AGIRA VIA URSELLUZZO

ATLANTIDE ASCD DON BOSCO 2000 A 04/01/2026 16:00 1651 POLIVALENTE NELSON MANDELA C5 TROINA VIA NAZIONALE SNC

ENNESE A.S.D.C. ARGYRIUM A 04/01/2026 15:00 572 PALESTRA POL. ENNA BASSA C5 ENNA PIAZZALE GIULIO ONESTI

LEONESSE WHITE ARMERINA 2000 A.S.D. A 04/01/2026 16:00 1569 TENSOSTATICO R. LIVATINO C5 NISSORIA C,DA PIANO COMUNE

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE A – 7 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

CITTA DI TROINA ENNA CALCIO ACADEMY A 19/12/2025 15:30 216 SILVIO PROTO TROINA PIANO DELLE GIUMENTA

ATLETICO LEONFORTESE ASD BARRESE A 20/12/2025 15:00 210 NINO CAROSIA LEONFORTE VIA CAMPO SPORTIVO

ATLETICO RADDUSA AGIRA A 21/12/2025 10:00 107 COMUNALE ANGELINA ARENA RADDUSA VIA CATANIA

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A – 5 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

ENNA CALCIO ACADEMY POLISPORTIVA NICOSIA A 21/12/2025 10:30 208 PERGUSA ORA ENRICO GRECA ENNA VILLAGGIO PERGUSA

GIRONE B – 3 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

NEXT LEVEL BARRESE A 20/12/2025 10:30 208 PERGUSA ORA ENRICO GRECA ENNA VILLAGGIO PERGUSA

UNDER 17 CALCIO A 5

GIRONE A – 5 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

VIOLA FUTSAL CERAMI REAL CARRAPIPI ASD A 20/12/2025 16:00 1126 POLIVALENTE SPORTIVO C5 GAGLIANO CASTELFERRATO VIA MICHELANGELO BUONAROTI

GEAR PIAZZA ARMERINA CITTA DI LEONFORTE A 22/12/2025 15:00 657 PALAFERRARO C5 PIAZZA ARMERINA VIA CESARE PAVESE

UNDER 15 CALCIO A 5

GIRONE A – 7 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

ARGYRIUM GEAR PIAZZA ARMERINA A 18/12/2025 18:00 775 POLIVAL.DON PINO PUGLISI C5 AGIRA VIA URSELLUZZO

VIOLA FUTSAL CERAMI NEXT LEVEL A 22/12/2025 15:30 1126 POLIVALENTE SPORTIVO C5 GAGLIANO CASTELFERRATO VIA MICHELANGELO BUONAROTI

ESORDIENTI 11-12anni a9 AUT-EN

GIRONE A – 4 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

AGIRA VIOLA FUTSAL CERAMI A 17/12/2025 15:30 200 ANGELO VALENTI AGIRA PIAZZA DEL MERCATO

GIRONE A – 3 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

GAGLIANO A.S.D. AGIRA A 18/12/2025 16:00 209 COMUNALE GAGLIANO CASTELFERRATO C.DA BOSCO

ESORDIENTI ENNA CALCIO A 5

GIRONE A – 3 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

NEXT LEVEL ARGYRIUM A 22/12/2025 16:00 572 PALESTRA POL. ENNA BASSA C5 ENNA PIAZZALE GIULIO ONESTI

PULCINI ENNA CALCIO A 5

GIRONE A – 3 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

ARGYRIUM VILLAROSA SAN SEBASTIANO A 17/12/2025 17:00 775 POLIVAL.DON PINO PUGLISI C5 AGIRA VIA URSELLUZZO

GIRONE B – 3 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

LAGOREAL 1981 PROGETTO ENNA SPORT 04 A 20/12/2025 10:00 572 PALESTRA POL. ENNA BASSA C5 ENNA PIAZZALE GIULIO ONESTI

GIRONE B – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

LAGOREAL 1981 GEAR PIAZZA ARMERINA A 27/12/2025 09:00 572 PALESTRA POL. ENNA BASSA C5 ENNA PIAZZALE GIULIO ONESTI

1.4.9. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2025/2026.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*

Piccoli Amici 2019 – 2020

(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07

Primi calci 2017 – 2018

(6 anni compiuti nati 2019) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 11.07

Pulcini Misti 2015 – 2016

(8 anni compiuti nati nel 2017) TESSERAMENTO

ONLINE 21.17

Esordienti Misti 2013 – 2014

(10 anni compiuti nati nel 2015) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

Under 15 2011 – 2012

(max 5 giocatori nati 2013

12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

Under 17 2009 – 2010

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 21.17

1.4.10. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS

GEAR PIAZZA ARMERINA 10

SPORTING CASALE 10 8 23

SICURLUBE FUTSAL A R.L. 61

POLISPORTIVA NICOSIA 8 39

GAGLIANO A.S.D. 7 28

DON BOSCO 2000 1 25 50

CITTÀ DI TROINA 10 34 777

REAL CARRAPIPI 11 52

VIOLA FUTSAL CERAMI 1 28

VALGUARNERESE 31

BARRESE 69

ATLETICO LEONFORTESE 4 56

ARMERINA 2000 42

PIAZZA ARMERINA 50

LEONESSE WHITE 4

ERBITA 2025 7

NEXT LEVEL 4 59

SAN SEBASTIANO 1

ATLANTIDE 1 1

AGIRA 8 3 7

PROGETTO ENNA SPORT 04 28

POLISPORTIVA PIETRINA 35

ARGYRIUM 2 2 2

REAL ASSORO 4 1

ENNA CALCIO 3

VILLAROSA SAN SEBASTIANO 1

ENNA CALCIO ACADEMY 3

AZZURRA 6

CITTÀ DI LEONFORTE 1

Advertisement

Advertisement

Visite: 78