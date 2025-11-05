Storie correlate

Calcio le comunicazioni della LND Sicilia

Riccardo Novembre 3, 2025

Calcio Terza Categoria: sconfitta interna per la San Sebastiano Calascibetta

Riccardo Novembre 3, 2025

Calcio Terza Categoria: sconfitta interna per l’Atletico Leonfortese

Riccardo Novembre 3, 2025

Ultime notizie

Valguarnera Caropepe tra i Comuni ammessi al finanziamento per l’attivazione dell’Ufficio di Prossimità

Riccardo Novembre 5, 2025
di maggio e savoca

Gaetano Di Maggio ex assessore provinciale Noi Moderati.Perché ci si sente di centrodestra o perché aderire ad un partito di centrodestra?

Riccardo Novembre 5, 2025

Distribuzione del personale e carichi di lavoro all’ASP di Caltanissetta: la FP CGIL chiede interventi urgenti

Riccardo Novembre 5, 2025

COMUNE DI ENNA: AVVISO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2025

Riccardo Novembre 5, 2025