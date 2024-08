Calcio Giovanile: dal 28 al 30 agosto a Calascibetta Stage regionale del Genoa

Da mercoledì 28 a venerdì 30 Agosto, alla presenza di

– Emanuele Crespi (responsabile nazionale scuole calcio affiliate),

– Tonino Pinto (responsabile tecnico capo scouting per la Sicilia e Calabria del Genoa Academy)

– Francesco Drago (responsabile tecnico per la Sicilia del Genoa Academy)

il Football Club Enna, in quanto società affiliata, ospiterà presso il campo comunale di Calascibetta di contrada “Piano Longuillo”, uno stage del Genoa Academy.

Stage che, oltre ad essere una grande vetrina per tanti ragazzi lo è anche per la comunità Xibetana che vanta una delle più belle strutture sportive siciliane e non solo.

Visite: 69