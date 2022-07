CALCIO COMITATO PROVINCILE FIGC: PREMIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

PREMIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Venerdì 15 luglio, dalle ore 16.30, presso la prestigiosa “Sala Cerere” sita in Piazza Vittorio Emanuele (Enna), alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Dott. Sandro Morgana, avrà luogo la premiazione ufficiale delle società vincenti nei diversi campionati organizzati dalla Delegazione F.I.G.C. – L.N.D. di Enna nella Stagione Sportiva 2021/2022.

In tale occasione verranno altresì celebrate le società ennesi che hanno ottenuto promozioni alle categorie superiori nei campionati Regionali.

Tutte le società sono vivamente invitate a partecipare.

1. COMUNICAZIONI

1.1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 – pubblicato il 1° luglio 2022

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza del persistente stato di attenzione in ordine al COVID-19, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus gli atleti praticanti l’attività agonistica dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per “return to play” o, in alternativa, ad una nuova visita.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all’attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 – pubblicato il 1° luglio 2022

ORARIO UFFICIALE GARE

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2022/2023:

• dal 24 Luglio 2022 ore 16.00

• dal 04 Settembre 2022 ore 15.30

• dal 30 Ottobre 2022 ore 14.30

• dal 22 Gennaio 2023 ore 15.00

• dal 26 Marzo 2023 ore 16.00

• dal 16 Aprile 2023 ore 16.30

La Lega, i Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023.

COMUNICATO UFFICIALE N°4 – pubblicato il 1° luglio 2022

Regolamento Coppa Italia Dilettanti

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2022/2023, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2022/2023 la 56a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

• Campionato Nazionale Serie D

• Campionati di Eccellenza e Promozione

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento e fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19:

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l’organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione.

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2022/2023, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Dipartimento Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

La data entro cui questi ultimi – a completamento della fase regionale della manifestazione – dovranno improrogabilmente segnalare alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti la Società qualificata alla fase nazionale, che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza, è fissata per lunedì 6 febbraio 2023.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

– trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata)

– n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.

Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.

Si precisa, peraltro, che per l’Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d’impiego di “calciatori giovani” stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati e del Dipartimento Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età:

• 1 nato dall’1.1.2003 in poi

• 1 nato dall’1.1.2004 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall’art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C..

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA’ DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

Gruppo A Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia –Vincente C.R. Piemonte V.A.

Gruppo B Vincente C.R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – Vincente

C.R. Veneto

Gruppo C Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana

Gruppo D Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria

Gruppo E Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna

Gruppo F Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise

Gruppo G Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia

Gruppo H Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale (che si disputerà, in data da definire, presso il Centro di Formazione Federale “Bozzi” di Firenze, salvo diverse determinazioni delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Per quel che concerne l’ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d’ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023 – fase nazionale – acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2023/2024.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all’altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch’essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell’ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2022/2023 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L’organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato per le fasi regionali, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell’Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA’ DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138 e 139, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo saranno fissate dalla F.I.G.C con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che saranno impartite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ART. 8

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli Arbitri, designati direttamente dall’A.I.A., saranno di Regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli Arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare della fase nazionale organizzata dalla L.N.D. e riservata alle Società di Eccellenza, saranno designati Assistenti Arbitrali Ufficiali e “Quarto Ufficiale Arbitro” di Regione diversa da quelle delle squadre in competizione.

ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari

– La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

– riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

– nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;

b) della migliore differenza reti;

c) del maggiore numero di reti segnate;

d) del maggior numero di reti segnate in trasferta;

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’Arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 – 3). Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro.

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 21, del C.G.S..

ART. 13

ASSISTENZA MEDICA

Si specifica che per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, le Società ospitanti hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. Fermi restando gli obblighi di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. N. 149 del 28 giugno 2017 (defibrillatori), è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di defibrillatore.

ART. 14

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 – pubblicato il 1° luglio 2022

Programma Manifestazioni Nazionali

Si comunica – fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 – il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2022/2023, segnatamente gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza maschile, la fase finale della Coppa Italia e quella del Campionato Juniores Regionale, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 e di Calcio a 5. Con Comunicato di successiva pubblicazione, sarà reso noto il programma delle gare relative alla fase finale nazionale del Campionato Under 18.

COMUNICATO UFFICIALE N. 6 – pubblicato il 1° luglio 2022

Nomine Delegazioni Provinciali E Distrettuali – Stagione Sportiva 2022/23

Si comunicano, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2022/2023, a valere fino al 30 giugno 2023.

Si riportano le notizie interessanti la nostra Regione:

CIRCOLARE N° 1 L.N.D. – pubblicato il 1° luglio 2022

Attività Ufficiale 2022/2023

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l’attività agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2022/2023 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2023.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023.

CIRCOLARE N°3 L.N.D. – pubblicato il 1° luglio 2022

Gare Ufficiali Da Disputare In Assenza Di Pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito al COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023:

a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 35 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;

b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2022;

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;

e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;

2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;

3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona.

CIRCOLARE N°5 L.N.D. – pubblicato il 1° luglio 2022

Convenzione LND-USSI

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2022/2023, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I.

Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all’esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell’ambito e nei limiti della normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità – Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell’Agenzia delle Entrate).

CIRCOLARE N°6 L.N.D. – pubblicato il 1° luglio 2022

Rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2022/2023

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito “Emittenti”) per la stagione sportiva 2022/2023, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (Allegato A nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

CIRCOLARE N°7 L.N.D. – pubblicato il 1° luglio 2022

Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2022/2023

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l’esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2022), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

In allegato la Circolare con le relative Modalità di Acquisto.

CIRCOLARE N°8 L.N.D. – pubblicato il 1° luglio 2022

Trasmissione in diretta delle gare dei campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle società associate alla lega nazionale dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2022/2023 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive gare interne ufficiali, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri profili social ufficiali. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l’immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

– È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;

– Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;

– Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;

– È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2022/2023, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2022/2023.

– È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.

– È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti – quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all’indirizzo stampa@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri entro tre giorni dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2022.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2022/2023.

La FIGC ha pubblicato un nuovo aggiornamento del protocollo sanitario finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 per la stagione sportiva 2022/23 del calcio dilettantistico e giovanile.

In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del contesto normativo di riferimento, la Commissione Medico Scientifica Federale ha ritenuto opportuno mantenere una linea di prudenza che consenta una ripresa in sicurezza delle attività riguardanti il periodo della preparazione estiva, così come della fase di avvio dei campionati.

Per consultare il protocollo per i Dilettanti:

https://figc.it/media/174351/protocollo-figc-2022_2023_dilettanti_versione-1.pdf

COMUNICATO UFFICIALE N.10 – pubblicato il 4 luglio 2022

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi l’8 Giugno 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RUGGIERO/A.S.D.TROINA

La C.A.E. riunitasi in data 08.06.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale

Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Ruggiero Alessandro regolarmente notificato a mezzo

p.e.c. in data 21.03.2022 alla società A.S.D. Troina ed inviato in pari data a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del calciatore nonché della mancata costituzione della società in

parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze,

ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società A.S.D. Troina,

militante nel campionato di serie D, per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo

lordo di Euro 7.000,00 forfettariamente determinato, con decorrenza dal 02.09.2021 al 30.06.2022.

Successivamente il calciatore in questione veniva trasferito ad altro sodalizio sportivo, l’A.S.D.

Città di Acireale 1946, per il quale veniva tesserato con decorrenza dal 05.11.2021, con la

conseguenza che, fino a tale data, lo stesso era da considerarsi sotto contratto con la società A.S.D. Troina. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto la minor somma di Euro 400,00 con la conseguenza che, tenuto conto del periodo di effettivo tesseramento, sarebbe creditore di una somma residua pari ad Euro 1.106,57, di cui in questa sede chiede il pagamento, oltre interessi legali.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall’art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD Troina Calcio, pur ritualmente

intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate

dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico

ritualmente depositato presso la LND.

Giova innanzitutto evidenziare che gli emolumenti previsti dagli accordi economici stipulati tra le

parti vengono determinati in misura forfettaria con riferimento all’intera stagione sportiva,

dovendosi viceversa considerare le rate mensili – dieci nel caso di specie – una mera modalità di

erogazione degli stessi.

Ciò detto, la Commissione ritiene equa e corretta la determinazione dell’importo dovuto in favore

del calciatore, così come dallo stesso effettuata nel ricorso introduttivo; ed infatti, considerato che il

calciatore è stato tesserato a far data dal 02.09.2021 e sino al 05.11.2021, per un totale di 65

(sessantacinque) giorni, il compenso effettivamente dovuto in suo favore è il seguente = €.7.000,00: 302 gg durata contratto = € 23,178 compenso giornaliero x 65 gg di tesseramento = € 1.506,57 – € 400,00 già percepiti = € 1.106,57.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione,

condanna la società A.S.D. Troina al pagamento in favore del sig. Ruggiero Alessandro della

somma di Euro 1.106,57 (millecentosei/57), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

ordina alla Società A.S.D. Troina di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini

dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

1.2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 2 della LND:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”

In virtù di ciò si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medico sportiva in corso di validità.

INTEGRAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 1° luglio 2022

Si sottolinea che quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n.1 del 1 luglio 2022, si riferisce all’organizzazione delle attività Regionali ed alle principali notizie innovative. Per tutto quanto non riportato nel Comunicato Ufficiale in parola, si dovrà fare riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato il 1° Luglio 2022

Errata Corrige

A parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n°500 del 30 giugno 2022, per mero errore di trascrizione era stata indicata, quale vincente in assoluto classifica disciplina del campionato di Prima Categoria, la Società POL.D. ICCARENSE; ad integrazione della stessa, inoltre, si riportano le denominazioni di due ulteriori Società arrivate prime a pari punti nel campionato di Calcio a 5 maschile, Serie D; si riporta, pertanto, la graduatoria opportunamente corretta:

CONTRIBUTO VINCENTI “IN ASSOLUTO” CLASSIFICA DISCIPLINA 2021/2022

Calcio a 11 Maschile

ECCELLENZA A.S.D. CITTA DI TAORMINA di Taormina Euro 1.000,00

PROMOZIONE A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO di Palermo “ 800,00

PRIMA CATEGORIA A.S.D. ASPRA di Bagheria “ 500,00

SECONDA CATEGORIA A.S.D. ATLETICO BIANCAVILLA di Biancavilla “ 300,00

TERZA CATEGORIA SSDARL RAGAZZINI RED di Catania “ 200,00

UNDER 19 REG.LE A.D.P. SINAGRA CALCIO di Sinagra “ 100,00

Calcio a 11 Femminile

ECCELLENZA A.S.D. FEMMINILE MARSALA di Marsala “ 400,00

Calcio a 5 Maschile

SERIE C/1 A.S.D. REAL TERMINI FUTSAL di Termini Imerese “ 400,00

SERIE C/2 A.S.D. FAVIGNANA di Favignana “ 300,00

A pari punti

SERIE D A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA di Gioiosa Marea “ 200,00

ACDR RACCUJA di Raccuja “ 200,00

A.S.D. 1946 IGEA di Barcellona P.d.G. “ 200,00

UNDER 19 A.S.D. VIAGRANDE C5 di Viagrande “ 100,00

Calcio a 5 Femminile

REGIONALE A.S.D. CITTA DI CANICATTI di Canicattì “ 200,00

A pari punti

SERIE D A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI di Mussomeli “ 100,00

A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB di Vittoria “ 100,00

ORGANICI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

In allegato si pubblicano gli Organici relativi al Campionato di TERZA Categoria e di Serie D di Calcio A 5 Provinciale.

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Si rammenta che dal 1° Agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro.

Si ricorda che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. deve essere rinnovata all’inizio di ogni stagione sportiva

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che, ferma restando la circostanza che per accedere ai Locali del Comitato Regionale è necessario essere muniti di mascherina FFP2, gli Uffici del Comitato Regionale da Lunedì 4 luglio 2022 saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Si informa, altresì, che, al bisogno, il Personale del Comitato riceverà i Dirigenti delle Società nella zona front-office, ubicata al piano terra del Comitato Regionale.

AUTOCERTIFICAZIONE PER I TESSERAMENTI DEI CALCIATORI

Ai fini della definizione delle procedure di tesseramento, è consentito, in luogo della produzione del Certificato di residenza e dello Stato di famiglia, esibire regolare autocertificazione attestante le due condizioni sopra richiamate.

Si precisa, in ogni caso, che l’autocertificazione non è consentita per tutte le pratiche di tesseramento che abbiano impatto con la F.I.F.A.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. – L.N.D. –

• Segretaria Wanda Costantino Telefono: 091 6808405

e-mail: w.costantino@lnd.it

• Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408

e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AFFARI GENERALI – C.E.D

• Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421

e-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

PEC: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

• Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408

• Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428

e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

ATTIVITÀ AGONISTICA

• Giovanni Cutrera (LND) Telefono: 091 6808410

e-mail: sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

PEC: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

• Fabio Giattino (SGS) Telefono: 091 6808422

e-mail: sicilia.sgs@lnd.it

• Paolo Mendola (C5) Telefono: 091 6808475

e-mail: sicilia.dr5@lnd.it

• Giovanni Cutrera (Femm.le a 11) Telefono: 091 6808410

e-mail: sicilia.femminileagonistica@lnd.it

SEGRETERIA

• Simona Boatta Telefono: 091 6808416

PEC: sicilia.segr-iscriz@lndsicilia.legalmail.it

• Francesco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425

e-mail: sicilia.segreteria@lnd.it

PEC: sicilia.segreteria@legalmail.it

• Giusy Cusimano Telefono: 091-6808472

e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it

• Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

PEC: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it

TESSERAMENTO

• Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423

• Giuliano Brucato Telefono: 091 6880834

• Andrea Giarrusso Telefono: 091 6880834

e-mail: sicilia.tesseramento@lnd.it

PEC: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA

• Giudice Sportivo

e-mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it

PEC: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it

• Corte Sportiva d’Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

• Tribunale Federale Territoriale

PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE

• Responsabile Regionale: Maxmiliano Birchler Telefono: 091 6808406

e-mail: sicilia.dr5@lnd.it

PEC: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE

• Responsabile Regionale: Natale Ferrante Telefono: 091 6808473

e-mail: sicilia.femminile@lnd.it

PEC:: femminile@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

• Fiduciario Regionale: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424

e-mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it

PEC: : settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it

1.3. UFFICIO ATTIVITÀ GIOVANILE SUL TERRITORIO

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

– preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;

– ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2022/2023;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2022/2023, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE n.1 SGS dell’ 1 luglio 2022

In relazione alle norme di uso generale, relative all’attività di Settore Giovanile Scolastico, si rimandano le società a prendere visione del Comunicato Ufficiale n.1 SGS Nazionale dell’ 1 luglio 2022, che per opportuna conoscenza si allega al presente C.U. con i relativi allegati.

Ad ogni buon fine, si riportano alcuni estratti del Comunicato Ufficiale sopra menzionato:

COMUNICATO UFFICIALE n.2 SGS dell’ 1 luglio 2022

COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA

e-mail per le comunicazioni sicilia.sgs@lnd.it

recapito telefonico 091/6808422

CLASSIFICHE TECNICHE FINALI CAMPIONATI REGIONALI 2021/2022

Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n. 501/sgs 170 del 30/06/2022, si riporta la Classifica Tecnica del Campionato UNDER 18 Regionale Maschile:

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

*=======================================================================================================*

| Societa’ |PN !GC !VI !PE !NL ! G.F! G.S! DIF IPN!GI!VI!PE!NL!G.F!G.S!DIF| PEN|

*——————————————————————————————————-*

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

| 1 S.S.D.FC TRAPANI 1905 A R.L. |44 !17 !14 ! ! 2 ! 93 ! 16 ! 77 | ! ! ! ! ! ! ! | |

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

| 2 A.S.D.C.U.S. PALERMO |40 !17 !13 ! 2 ! 1 ! 60 ! 19 ! 41 | ! ! ! ! ! ! ! | |

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

| 3 A.S.D.S.C. COSTA GAIA ADELKAM |31 !16 !10 ! 5 ! 1 ! 58 ! 25 ! 33 | ! ! ! ! ! ! ! | |

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

| 4 A.S.D.ATLETICO NISSA |27 !16 ! 8 ! 4 ! 4 ! 55 ! 37 ! 18 | ! ! ! ! ! ! ! | -1 |

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

| 5 A.C.D.CITTA DI CINISI |17 !17 ! 5 ! 9 ! 2 ! 28 ! 41 ! 13- | 4! 2! 1! ! 1! 5 ! 3 !2 | |

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

| 6 A.S.D.CASTELDACCIA |17 !18 ! 5 ! 9 ! 2 ! 27 ! 43 ! 16- | 1! 2! ! 1! 1! 3 ! 5 !2- | |

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

| 7 A.S.D.ORAT.P.S.VINCENZO DEPAOLI|14 !17 ! 4 !10 ! 2 ! 25 ! 48 ! 23- | ! ! ! ! ! ! ! | |

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

| 8 A.S.D.WISSER CLUB |10 !17 ! 3 !12 ! 1 ! 17 ! 65 ! 48- | ! ! ! ! ! ! ! | |

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

| 9 A.S.D.REAL PALERMO 2017 | 6 !17 ! 2 !13 ! 1 ! 22 ! 91 ! 69- | ! ! ! ! ! ! ! | -1 |

| | ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! | |

|10 POL.D CITTA DI PETRALIA SOTTANA| 0 !10 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 | ! ! ! ! ! ! ! | |

*==================================================================================================*====*

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA CAMPIONATI REG.LI 2021/2022

Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n. 501/sgs 170 del 30/06/2022, si riporta la Classifica Disciplina del Campionato UNDER 18 Regionale Maschile:

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA UNDER 18 REGIONALE MASCHILE

PUNTI

FC TRAPANI 1905 A R.L. 13,30

S.C. COSTA GAIA ADELKAM 15,60

CITTA DI CINISI 17,80

CASTELDACCIA 19,00

C.U.S. PALERMO 21,70

WISSER CLUB 24,40

ORAT.P.S.VINCENZO DEPAOLI 30,60

ATLETICO NISSA 45,90

REAL PALERMO 2017 88,00

CITTA DI PETRALIA SOTTANA 1.037,20

CLASSIFICHE TECNICHE FINALI CAMPIONATI PROVINCIALI 2021/2022

A rettifica ed integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n. 501/sgs 170 del 30/06/2022, si riportano le Classifiche Tecniche dei seguenti Campionati:

DELEGAZIONE AGRIGENTO

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

GIRONE A

*==============================================================================*

| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*

| 1 A.S.D.TRINACRIA 30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 55 | 5 | 50 | 0 |

| 2 A.S.D.PONTE DI FERRO 21 | 12 | 7 | 0 | 3 | 42 | 12 | 30 | 0 |

| 3 SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO 19 | 12 | 6 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | 0 |

| 4 A.S.D.SCIACCA SOCCER 2014 10 | 12 | 3 | 1 | 6 | 21 | 38 | 17-| 0 |

| 5 A.S.D.VILLAGE RENATO TRAINA F.C 9 | 12 | 3 | 0 | 7 | 15 | 47 | 32-| 0 |

| 6 A.S. PORTO EMPEDOCLE 1-| 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 59 | 57-| 1 |

| 7 sq.B *PONTE DI FERRO sq.B 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

DELEGAZIONE CALTANISSETTA

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

GIRONE A

*==============================================================================*

| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

| | | | | | | | | |

*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*

| 1 F.C.D.SERRADIFALCO 26 | 15 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 0 |

| 2 A.P.D.RIESI 2002 24 | 15 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 0 |

| 3 A.S.D.DON BOSCO MUSSOMELI 18 | 15 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0 |

| 4 A.P.D.SOMMATINESE CALCIO 16 | 15 | 4 | 4 | 4 | 26 | 25 | 1 | 0 |

| 5 A.S.D.MASTERPRO CALCIO 15 | 15 | 4 | 3 | 5 | 22 | 25 | 3-| 0 |

| 6 A.S.D.S.CATERINA VILLARMOSA2016 12 | 15 | 3 | 3 | 6 | 27 | 30 | 3-| 0 |

| 7 A.S.D.CL CALCIO 5 | 14 | 1 | 2 | 9 | 16 | 41 | 25-| 0 |

| 8 sq.B *CL CALCIO sq.B 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

GIRONE B

*==============================================================================*

| Societa’ Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

| | | | | | | | | |

*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*

| 1 ASD NUOVA CITTA DI GELA F.C. 26 | 12 | 8 | 2 | 0 | 67 | 9 | 58 | 0 |

| 2 POL. SANTA MARIA A.S.D. 25 | 12 | 8 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 0 |

| 3 SSDARLSOCIETA CALCISTICA GELA 16 | 12 | 5 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 0 |

| 4 A.S.D.VIRTUS GELA CALCIO 12 | 12 | 4 | 0 | 6 | 27 | 32 | 5-| 0 |

| 5 A.S.D.NUOVA NISCEMI 6 | 12 | 2 | 0 | 8 | 8 | 48 | 40-| 0 |

| 6 A.S.D.GIOVANILE GELA 3 | 12 | 1 | 0 | 9 | 8 | 55 | 47-| 0 |

| 7 sq.B *REAL GELA sq.B 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

DELEGAZIONE ENNA

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

GIRONE A

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

| | | | | | | | | |

*—————————————|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—*

| 1 A.S.D.FOOTBALL CLUB ENNA 48 | 20 | 15 | 3 | 0 | 65 | 22 | 43 | 0 |

| 2 U.S.D.AGIRA 42 | 20 | 13 | 3 | 2 | 63 | 21 | 42 | 0 |

| 3 A.S.D.BARRESE 29 | 20 | 9 | 2 | 7 | 59 | 37 | 22 | 0 |

| 4 A.P.D.LEONFORTESE 29 | 20 | 8 | 5 | 5 | 39 | 21 | 18 | 0 |

| 5 A.S.D.VALGUARNERESE 27 | 20 | 8 | 4 | 6 | 47 | 34 | 13 | 1 |

| 6 A.S.D.POLISPORTIVA NICOSIA 23 | 20 | 7 | 3 | 8 | 27 | 35 | 8-| 1 |

| 7 ENNA CALCIO S.C.S.D. 21 | 20 | 6 | 3 | 9 | 30 | 44 | 14-| 0 |

| 8 A.S.D.DON BOSCO 2000 19 | 20 | 5 | 4 | 9 | 40 | 63 | 23-| 0 |

| 9 A.S.D.AZZURRA 13 | 20 | 4 | 1 | 13 | 29 | 74 | 45-| 0 |

| 10 A.S.D.TROINA 2 | 20 | 1 | 0 | 17 | 16 | 64 | 48-| 1 |

| 11 sq.B *LEONFORTESE sq.B 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*———— * = FUORI CLASSIFICA ——————————————-*

DELEGAZIONE TRAPANI

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

GIRONE A

*==============================================================================*

| Società Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|

| | | | | | | | | |

*——————————————————————————|

| 1 A.S.D.VALDERICE CALCIO 2013 58 | 22 | 19 | 1 | 2 |109 | 29 | 80 | 0 |

| 2 S.S.D.FC TRAPANI 1905 A R.L. 56 | 22 | 18 | 2 | 2 |100 | 30 | 70 | 0 |

| 3 SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 69 | 41 | 28 | 0 |

| 4 A.S.D.CALCIO TRAPANI 2000 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 69 | 65 | 4 | 0 |

| 5 A.S.D.CITTA DI TRAPANI 32 | 22 | 11 | 0 | 11 | 52 | 54 | 2-| 1 |

| 6 A.S.D.ACCADEMIA TRAPANI 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 60 | 53 | 7 | 0 |

| 7 A.S.D.SALEMI POLISPORTIVA 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 61 | 43 | 18 | 0 |

| 8 A.S.D.CITTA DI MAZARA 31 | 22 | 10 | 2 | 10 | 52 | 36 | 16 | 1 |

| 9 A.S.D.PRIMAVERA MARSALA 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | 81 | 37-| 0 |

| 10 A.S.D.BALESTRATE 23 | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 64 | 22-| 1 |

| 11 A.P.D.FULGATORE 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 31 |138 |107-| 0 |

| 12 A.S.D.FOOTBALL CASTELLAMMARE 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | 79 | 55-| 0 |

*============== * = FUORI CLASSIFICA =========================================*

CLASSIFICHE DISCIPLINA FINALI CAMPIONATI PROV.LI 2021/2022

A rettifica ed integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n. 501/sgs 170 del 30/06/2022, si riportano le Classifiche Disciplina dei seguenti Campionati:

DELEGAZIONE AGRIGENTO

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

AQUILE CAMMARATA SAN GIOV A 4,00

ATLETICO CASTRONOVO A 9,00

VIRTUS FAVARA A 10,40

ARAGONA CALCIO A 11,00

DON BOSCO MUSSOMELI A 20,90

CASTELTERMINI A 21,00

DELEGAZIONE TRAPANI

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

VALDERICE CALCIO 2013 A 5,20

PRIMAVERA MARSALA A 6,20

FC TRAPANI 1905 A R.L. A 6,30

BELICE SPORT A 10,30

MARGHERITESE 2018 A.S.D. A 11,00

FOOTBALL CASTELLAMMARE A 14,30

LUDOS ALCAMO A 16,20

CITTA DI SALEMI A 23,70

CITTA DI MAZARA A 29,00

CITTA DI TRAPANI A 29,10

AURORA MAZARA A 35,20

SALEMI POLISPORTIVA A 42,90

ELENCO TORNEI AUTORIZZATI – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Ad integrazione di quanto pubblicato sul C.U. n. 501/sgs 170 del 30/06/2022, si pubblica un ulteriore elenco di Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati da questo C.R. per la Stagione Sportiva 2021/2022;

TORNEI A CARATTERE REGIONALE

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE DENOMINAZIONE TORNEO PERIODO CATEGORIA

A.C.D. DON CARLO MISILMERI SICILY WORD CUP 2022 21/22-05-2022 Eso Misti

S.S.D. SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. LICATA CITTA’ DEL MARE 30/05 – 02/06 2022 Eso Misti – Pulc. Misti – Primi Calci

A.S.D. MISTERBIANCO CALCIO COPPA CARNEVALE 20/22-05-2022 Eso Misti – Pulc. Misti – Primi Calci

A.S.D. VIVI DON BOSCO PULCINO D’ORO SICILIA 21/22-05-2022 Pulc. Misti

A.P.D. OR.SA. PROMOSPORT CULLA DEI VIVAI 31/05 – 02/06 2022 UND 15

A.S.D. RENZO LOPICCOLO TERRASINI 12° MEMORIAL RENZO LO PICCOLO 24/28-05-2022 Eso Misti – Pulc. Misti – Primi Calci

A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO 12° TORNEO VALLE DEGLI IBLEI 02/04-06-2022 UND 15

S.S.D. FC TRAPANI 1905 A R.L. MEMORIAL GIOVANNI RENDA 05/06/2022 Eso Misti – Pulc. Misti – Primi Calci

A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO 12° TORNEO VALLE DEGLI IBLEI 02/04-06-2022 Eso Misti – Pulc. Misti – Primi Calci – Piccoli Amici

A.P.D. RIESI 2002 2° TORNEO DELLE ZOLFARE 30/05 – 04/06 2022 Eso Misti – Pulc. Misti – Primi Calci – Piccoli Amici

A.S.D. REAL SOMMATINO 24° TORNEO PEPPE TRICOLI 13/18-06-2022 Eso Misti – Pulc. Misti – Primi Calci

A.S.D. LERCARA LA PASSIONE DI YARA 05/06/2022 Pulc. Misti – Pulc. 1°anno

ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB. DIAMOND CUP 04/05-06-2022 UND 15 – Eso Misti

A.S.D. S.C. COSTA GAIA ADELKAM 34° TORNEO COSTA GAIA 09/12-06-2022 UND 14 – Eso Misti – Eso 1°anno – Pulc. 1°anno – Pulc. 2°anno

A.S. PORTO EMPEDOCLE CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE 17/19-06-2022 Eso Misti

A.S.D. RAVANUSA MEMORIAL SALVATORE LAURICELLA 20/25-06-2022 Eso Misti – Pulc. Misti – Primi Calci – Piccoli Amici

A.S.D. F24 MESSINA TROFEO DEL TIRRENO 24/26-06-2022 UND 17 – UND 15 – Eso Misti – Pulc. Misti

TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE

Si conferma che anche per la Stagione Sportiva 2022/2023 il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrà essere effettuato esclusivamente On-line, con apposita “firma elettronica”, attraverso il sito www.lnd.it

Entrati nel sito cliccare “Area Società”:

– una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (già comunicata alle Società);

– entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;

– dopo avere terminato l’operazione di tesseramento si dovrà cliccare l’opzione “Salva definitivo e stampa”.

Acquisita la stampa del modulo di tesseramento compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

– certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;

– foto formato tessera del calciatore (scansionata ed inserita cliccando la voce “caricamento foto);

– fotocopia del codice fiscale del calciatore;

– certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità.

Il tutto dovrà pervenire “Telematicamente” alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l’opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite di questo Comitato Regionale.

Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce “pratiche tesseramento aperte”. Si precisa che – se alla data della gara la posizione del calciatore non è regolarizzata – lo stesso non potrà prendere parte alla gara.

Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.

Pertanto, le Società sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno “sportello” operativo per offrire assistenza alle Società per la compilazione dei modelli “On-line”, con apposizione della “firma elettronica”.

PROCEDURA RICARICA PORTAFOGLIO “ISCRIZIONI” E “TESSERAMENTI”

Le Società, attraverso la propria Area Riservata sul sito www.lnd.it, hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei “Portafogli iscrizioni e tesseramenti “ tramite POS virtuale, ossia a mezzo:

– carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;

– con il sistema di Wallet Masterpass;

– con il bonifico c.d. “MyBank”.

E’ anche disponibile la modalità d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma *non* presso gli sportelli postali.

Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

Di seguito alcuni chiarimenti in merito.

*1) POS Virtuale*

Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito.

Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società.

Nel caso l’utente scelga di utilizzare il bonifico “MyBank”, sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking delle propria banca o un’app da smartphone o tablet.

Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.

La lista è consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/

La peculiarità del bonifico “MyBank” è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l’approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata.

*2) MAV Light*

Il MAV è detto “Light” in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di “presentazione” alla banca esattrice, l’utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.

*N.B.* Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.

a – in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;

b – in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l’accredito mediamente entro il 4° giorno lavorativo successivo al pagamento.

**********

E’ possibile verificare l’elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE –>Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti –> Elenco richieste di ricarica portafoglio.

Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l’icona dedicata “SALDO PORTAFOGLI”.

Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).

PROCEDURA TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETÀ L.N.D. E DI “PURO” SETTORE GIOVANILE

Con riferimento alla materia in oggetto si informa che a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 (1° Luglio 2021), le operazioni di tesseramento verranno effettuate On-line attraverso il Portale Servizi F.I.G.C..

ACCOMPAGNATORI UFFICIALI – TESSERE PERSONALI DIRIGENTI

Le Società sono tenute ad indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti Ufficiali” e, in via telematica, attraverso l’area Società della LND presente sul Portale, potranno richiedere l’emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”.

Entrando nella propria area riservata, le Società dovranno stampare, attraverso l’apposito menù, il modulo per la richiesta emissione “Tessera Personale Dirigente Ufficiale” ed inviare, tramite la firma elettronica, il documento firmato e scansionato, fotocopia fronte e retro del documento d’identità e dovranno allegare dal menù “caricamento foto” una foto in formato digitale .jpeg o .jpg.

A questo punto il Comitato Regionale o la Delegazione Provinciale verificata la correttezza dei documenti inviati e verificato che il Dirigente da tesserare sia stato correttamente “ratificato” in organigramma (contrariamente invierà un “Errore” sull’area riservata LND della Società), procederà alla ratifica della pratica e inoltrerà il tutto al Centro Informatico che provvederà ad emettere la “Tessera Plastificata”.

Il tesserino in parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F.,

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le Società possono stampare in via telematica la “tessera provvisoria”, cliccando sul nominativo del dirigente interessato, dal menù “pratiche aperte”, solo dopo l’avvenuto controllo da parte della Delegazione Provinciale, che lo rende definitivo.

I Direttori di gara permetteranno l’accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta “Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici …), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

AUTORIZZAZIONI RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI 2022/2023

In considerazione che a partire dal 1° luglio tutti i calciatori tesserati S.G.S. risultano svincolati e quindi non coperti da Assicurazione, questo C.R., fino a nuova disposizione, non autorizzerà alcun Raduno in questo periodo.

Invero le società possono richiedere all’Ufficio del Coordinatore l’autorizzazione a svolgere Open Day o Centri Estivi, utilizzando i modelli già pubblicati con C.U. n°487/sgs 165 del 9 giugno 2022.

AUTORIZZAZIONI TORNEI

Le Società che intendono organizzare Tornei Giovanili dovranno richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale – per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza che riceverà il Regolamento e dovrà inoltrarlo al Comitato Regionale previo esame e parere dello stesso –

In considerazione che a partire dal 1° luglio tutti i calciatori tesserati S.G.S. risultano svincolati e quindi non coperti da Assicurazione, questo C.R., fino a nuova disposizione, non autorizzerà alcun Torneo in questo periodo.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

CODICE IBAN

Si ricorda alle società che tutte le rimesse a vario titolo dovranno pervenire:

– tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI; o con

– Bonifico bancario intestato a: F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

coordinate Bancarie/IBAN

Paese Cin Eur Cin Abi Cab n. conto corrente

IT 26 S 02008 43730 000300644037

1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, i nuovi orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00

Mercoledì 11:00-13:00 14:30-17:00

Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00

Sabato Chiusura

Si informa che, per accedere ai Locali della Delegazione Provinciale, è necessario essere muniti di mascherina FFP2.

1.4.2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.4.3. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.4.4. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS

MARCO PANTANI 3

LAGOREAL 1981 5

SPORTING CASALE 1

Sono disponibili per il ritiro anche le seguenti TESSERE DIRIGENTI/ARBITRO:

COGNOME NOME CONSEGNATO

ANICITO GIUSEPPE

BELLAERA ANGELO

CASARANO DONATO

CORRENTI FILIPPO GIUSEPPE SÌ

CRAVOTTA GIUSEPPE SÌ

CURATOLO CALOGERO SÌ

DRAGÀ CARMELO

DI VINTI SIMON WHITE

FERRARA DOMENICO

FERRIGNO MOSCATELLO LUCIO SÌ

FIORENZA FILIPPO SÌ

GRANATA GAETANO SÌ

LUPU GABRIEL SÌ

MAZZOLA ANTONINO

PALUMERI ISMAELE FILIPPO

PARISI ANGELO ANTONINO

PICONE GIANFRANCO SÌ

ROSANO SERGIO SÌ

TAMBURELLA ALEX

TAMBURELLA EMANUELE

TINEBRA MARIO SÌ

TIRRITO SALVATORE SÌ

TORREGROSSA MARIO

Visite: 58