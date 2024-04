Calcio a 5 U19: il nicosiano Salvatore Ciccia nella rappresentativa regionale

Ciccia orgoglio BiancoRosso

Il nostro portierone Salvatore Ciccia convocato anche quest’anno dalla Rappresentativa Regionale U17 di #futsal per il TORNEO DELLE REGIONI 2024!

Salvo farà parte dei 12 giocatori che rappresenteranno la Sicilia nel Torneo delle Regioni, la competizione che dal 1959 rappresenta l’Italia del presente e del futuro della Lega Nazionale Dilettanti.

Al torneo prendono parte le rappresentative regionali dei rispettivi Comitati composte da dodici giocatori selezionati sui territori.

Il Torneo sarà svolto in Calabria dal 24 Aprile al 1 Maggio.

La Sicilia è stata inserita nel Girone C con Sardegna, Liguria e Molise.

Complimenti Salvo, buona fortuna e dimostra a tutti che il portiere più forte della Sicilia è BiancoRosso!

