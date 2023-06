Calcio a 5 il leonfortese Antonio Miceli convocato per la Futsal Future Cup di Salsomaggiore

Antonio Miceli convocato per la Futsal Future Cup di Salsomaggiore Terme

Dopo essersi laureato campione d’Italia con la rappresentativa Sicilia arriva un’altra importante affermazione per il nostro classe 2005, con la convocazione per la “Futsal Future Cup 2023”, manifestazione di spessore nazionale, organizzata dalla Divisione calcio a 5 a Salsomaggiore Terme, provincia di Parma.

Antonio, è stato convocato nella Macro Area Sud (comprendente atleti di Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata).

Vetrina importante per il nostro Antonio, infatti la manifestazione si svolgerà sotto l’occhio del mister della Nazionale italiana Massimiliano Bellarte.

fonte: pagina fb Città di Leonforte

Visite: 75