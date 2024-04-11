𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗨𝗥 𝗨𝟭𝟵

ARGYRIUM CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA 2022

Sorteggiati e definiti gli accoppiamenti per le semifinali regionali u19, l’Argyrium pesca il Villaurea, squadra che nella stagione 2022 vinse lo scudetto under 19. Infatti i palermitani due anni fa dopo aver vinto il titolo provinciale e regionale riuscirono nell’impresa di vincere anche lo scudetto nella fase nazionale. Sarà una gara durissima e difficilissima per i nostri ragazzi, ma allo stesso tempo affascinante e motivante 💪

Queste le parole di mister Tuttobene:” Affrontare una super squadra come loro sarà stimolante, una piccola cittadina come la nostra avrà il privilegio di confrontarsi con chi questo sport lo calca a livello nazionale da parecchio, nella più classica delle sfide “Davide contro Golia”… Affronteremo la gara con il massimo della spensieratezza, ma con la voglia di stupire e chissà … Il Villaurea vanta una squadra ultra competitiva, con giocatori che hanno giocato e giocano nella nostra nazionale di Futsal giovanile, dalla nostra purtroppo avremo delle assenze pesanti per squalifica e indisponibilità come D’Agostino e Pistone, ma con i ragazzi abbiamo lavorato duramente tutto l’anno per arrivare fino a qui, dunque siamo motivati e daremo tutto per la maglia.”

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