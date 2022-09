Calascibetta: inaugurato centro sportivo: il sindaco Capizzi “Una struttura a servizio di tutta la Sicilia”

Un centro sportivo a servizio della comunità non solo di Calascibetta ma di tutta la provincia e perché no di tutta la Regione. Lo ha detto il sindaco di Calascibetta Piero Capizzi inaugurando oggi pomeriggio il centro sportivo polivalente di contrada Pianolonguillo. Una struttura già all’avanguardia che oggi conta 1 campo di calcio a 11 e 1 a 5 in erba sintetica, 3 campi da tennis di cui 2 in terra rossa ed 1 di questo coperto, un campo di Padel e un campo polivalente di basket e pallavolo. Ed il presidente regionale della Federtennis Giovanni Giordano presente al taglio del nastro ha assicurato che la federazione guarderà con molta attenzione questa struttura per attività di livello soprattutto in campo giovanile. “Mi rivolgo in particolare ai miei cittadini – ha continuato Capizzi – come amministrazione abbiamo fatto una precisa scelta fare dell’attività sportiva una componente importante di crescita di valori della nostra comunità. Ma di questo centro sportivo ne dobbiamo avere tutti cura cercando di gestirlo e trattarlo nel migliore modo possibile”.

