BORGHI DEI TESORI 2023 – SICILIA CENTRALE – ci sono anche Calascibetta e Centuripe sinizia il 26-27 agosto:

Da Calascibetta al suo debutto, al ritorno di Vallelunga e Centuripe: tre borghi sorprendenti nel cuore dell’Isola

Scoprirete grotte nascoste tra le case, aule monarchiche con tanto di diploma che vi sarà consegnato, preziosi reperti archeologici e tesori del gusto realizzati davanti ai vostri occhi. Questo e tanto altro a Calascibetta, al suo debutto, e nelle veterane Vallelunga Pratameno e Centuripe, tre comuni della Sicilia più interna, che partecipano all’edizione 2023 di Borghi dei Tesori Fest, nei tre weekend dal 26 agosto al 10 settembre, in 37 paesi di tutta la Sicilia.

Debutto in grande stile per Calascibetta, borgo affacciato davanti all’eterna rivale Enna, vi stupirà con le sue chiese, le antichissime grotte, le necropoli e il gustoso formaggio Piacentino. C’è la chiesa di San Pietro, eletta a Regia Cappella Palatina da re Pietro II d’Aragona, e Maria Santissima del Monte Carmelo, con preziosa Annunciazione scolpita da Antonello Gagini. Da piazza San Pietro vi affaccerete dal Poggio del Conte Ruggero, una passerella in vetro sospesa nel vuoto inaugurata da poco. Da non perdere le grotte di via Cerere, oltre mille cavità nascoste tra le case, usate come carcere nel Medioevo. Ma potrete anche fare belle passeggiate archeologiche al villaggio bizantino e alla necropoli di Realmese. Un’esperienza all’insegna del gusto, invece, la farete in un caseificio dove assisterete alle diverse fasi di lavorazione della ricotta e del Piacentino ennese, il tipico formaggio giallo con pepe e zafferano.

Torna Vallelunga Pratameno dove potrete visitare ancora una volta la fedele ricostruzione di un’aula monarchica all’interno del casamento scolastico che fu sede delle elementari per un secolo. Riceverete anche la riproduzione fedele di una pagella monarchica con il vostro nome, con tanto di interrogazioni. Ma a Vallelunga scoprirete anche il sapore unico del pane “cunzato” e i segreti del ciclo del grano, dopo aver visitato la monumentale Chiesa Madre intitolata alla Madonna di Loreto, il complesso delle Anime Sante e il prezioso museo etnografico.

Infine, un bel ritorno è anche quello di Centuripe, borgo dalla forma particolarissima che ricorda un uomo disteso o una stella marina. Al museo archeologico ammirerete il bellissimo ritratto marmoreo di Augusto, tornato a far parte del museo che custodisce una delle collezioni più corpose di reperti archeologici romani della Sicilia interna. Visiterete la piccola chiesa di San Giuseppe, il cui interno è un tripudio barocco e passeggerete per le vie del borgo, con un tour panoramico che vi lascerà a bocca aperta, contando le chiese del paese con l’Etna sullo sfondo.

