Black Friday 2025: la Sicilia è la sesta regione più “affamata” di sconti in Italia

L’Indice del Black Friday (IBF) di Casinos.com assegna alla Sicilia 84,4 punti: tra le regioni più attive per ricerche Google su sconti, moda e tecnologia

La Sicilia si posiziona tra le protagoniste del Black Friday 2025, conquistando il sesto posto nazionale nell’Indice del Black Friday (IBF) elaborato da Casinos.com, con uno score di 84,4 su 100.

L’indice analizza i dati di Google Trends degli ultimi cinque anni, misurando l’intensità dell’interesse per quattro ricerche chiave: “sconti black friday”, “black friday amazon”, “black friday zara” e “iphone black friday”.

La Sicilia ottiene il punteggio massimo su “sconti black friday” (100/100) e valori alti anche su “black friday zara” (71/100), a conferma di un forte interesse per la moda e le promozioni stagionali. Buoni anche i risultati su “iphone black friday” (77/100) e “black friday amazon” (79/100), segno che il Black Friday in Sicilia si vive sempre più attraverso il digitale, tra offerte tech e marketplace internazionali.

