Bilancio partecipato a Enna: si aggiudica il finanziamento il progetto Musei Civici Ennesi

“MUEN – Musei Civici Ennesi – La Cultura al centro” sarà una realtà per la città di Enna.

Il progetto, strutturato dai giovani di Bottega Culturale Sicilia, ha totalizzato il maggior numero di voti al Bilancio Partecipato 2023. Il patrimonio monumentale e museale beneficerà di una propria brand identity, già sperimentata e vincente in importanti città italiane, consentendo di offrire al fruitore una proposta unica e ben organizzata, capace di mettere in rete tutti i luoghi della cultura sull’intero territorio urbano.

Grazie a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto con la loro preferenza, facendo il tifo per la nostra proposta!

Ci metteremo subito a lavoro!

Visite: 127