Biblioteca Navarria Crifò: domani venerdì 12 aprile a Catania si presenta il libro “Scritti dalla città d’utopia”

di Gabriele Centineo, a cura di Antonio Auletta, Antonio Pioletti e Felice Rappazzo

Nella sala consultazione della biblioteca sita a Catania in via Naumachia 18/a si presenta il volume con gli scritti dell’attivista scomparso nel 2017

Avrà luogo domani, venerdì 12 aprile 2024 alle ore 18.00 nella sala consultazione della Biblioteca Navarria Crifò (via Naumachia 18/a, Catania), la presentazione del libro “Scritti dalla città d’utopia” di Gabriele Centineo, a cura di Antonio Auletta, Antonio Pioletti e Felice Rappazzo.

Interverranno:

Antonio Pioletti, co-curatore del volume, Professore Emerito di Filologia Romanza presso l’Università di Catania, già direttore di città d’utopia;

Francesco Sciotto, Pastore della Chiesa Valdese di Messina;

Mimmo Cosentino, Segretario Provinciale di Rifondazione Comunista.

Gabriele Centineo (Acireale 1942 – Catania 2017), ha studiato e insegnato Chimica all’Università di Catania e ha suddiviso i suoi interessi fra la scienza e la politica, studiando tuttavia accanitamente anche la storia e le culture del Movimento Operaio e del proletariato.

Nell’attività e nell’impegno politico ha militato in successione in varie formazioni politiche, dal PSI al PSIUP, dal PdUP a Democrazia Proletaria e infine in Rifondazione Comunista.

Costante l’impegno anche nel movimento sindacale (CGIL) e ancora nel pacifismo, nell’ambientalismo, nella lotta alla mafia, nell’analisi delle istituzioni e degli aggregati di potere.

Non ha mai ricoperto alcuna carica pubblica, nonostante la lunga militanza politica.

Ha prodotto un numero sterminato ma imprecisabile di interventi e documenti politici nelle più svariate circostanze e sulle più svariate materie, mai raccolti né conservati. Gli scritti su “Città d’Utopia” sono tra i pochi rimasti a testimoniare la sua attività e perciò i più preziosi.

Il libro sarà acquistabile in occasione dell’evento o al link https://amzn.to/3JkXq3z

