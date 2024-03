Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile”

(d’ora innanzi solo Corso), che avrà luogo a Caltanissetta, dal 15/04/2024 al 04/05/2024. 1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione all’A.I.A.C. 2. Il Corso, riservato ai residenti della regione Sicilia, si svolgerà a Caltanissetta ed avrà la durata di due settimane per un totale di 36 ore di lezione secondo il seguente calendario: – 15, 16, 17 e 18 aprile; – 29, 30 aprile, 02, 03 maggio 2024; gli esami si terranno il 04 maggio 2024. Le lezioni comprese dal lunedì al venerdì si svolgeranno dalle 18:00-20:00; 20:3022:30 e il sabato dalle 8:30-10:30; 11:00-13:00 con l’obbligo di frequentare le attività didattiche. Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso. Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore (che deve avvenire entro due stagioni sportive) potranno essere ammessi agli esami finali. Qualora invece il numero di ore di assenza superi le 12 ore il corsista dovrà frequentare nuovamente tutto il corso. 3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto. 4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link https://mycorsi.it entro il 04/04/2024. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. Chi svolgerà il Corso non potrà, nella stessa sessione, frequentare anche un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico. 1 5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 e 11 del presente bando. 6. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile” saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico. 7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria. La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari deve essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l’organizzazione del Corso stesso, non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo. 8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori (nel ruolo specifico di portiere) abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la Rappresentativa Italiana. 9. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a 30 unità. 10. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza come al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all’estero previa presentazione di copia della certificazione dell’iscrizione all’AIRE, a tutti coloro che, abbiano la doppia cittadinanza e residenza all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2; b) età minima 21 anni compiuti alla data di scadenza della domanda; c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del gioco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso; d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio. 11. In caso di squalifica: a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2022/23 ed in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi; non potranno essere ammessi al Corso, altresì, i candidati che nella stagione sportiva 2022/23 ed in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica per aver svolto mansioni riservate a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico; 2 b) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo; potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica; c) saranno, altresì, esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi. 12. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi riportati sull’allegato A del presente bando, nonché l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679. 13. Un’apposita Commissione deciderà sull’ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli. 14. L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell’eventuale abilitazione conseguita. 15. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l’ammissione al Corso, risulterà dall’applicazione dei punteggi di cui all’allegato A anche per quanto riguarda i 4 posti riservati alle candidate che presenteranno domanda. 16. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito https://mycorsi.it 17. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito https://mycorsi.it Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre giorni dalla data di prima pubblicazione. 18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età. 19. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 352,00€ comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00€. 20. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso. 21. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del “Bando di ammissione al Corso” presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell’A.I.A.C., presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e S.G.S. o scaricarlo dai https://mycorsi.it/. siti internet: https://www.figc.it/it/tecnici/; 3 4 22. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile si concluderà con un esame finale. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza. In alternativa alla bocciatura, potrà sostenere un esame di riparazione. 23. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate. 24. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l’ufficio AIAC, indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it

