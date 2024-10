Bagno di folla da Piazza Verdi per lo Start della Targa Florio Classica 2024

Domani alle 8.30 dal Marina Yachting di Palermo, la prestigiosa carovana si muoverà verso la prima tappa “Sulle strade delle Saline” nel Trapanese. Oltre 230 straordinarie automobili al via e le supercars del Ferrari Tribute to Targa Florio. Equipaggi da tutto il mondo.

Palermo 10 ottobre 2024 – Palermo e la Sicilia hanno abbracciato la Targa Florio Classica 2024 nel corso della cerimonia di partenza da Piazza Verdi, di fianco al teatro Massimo, cuore pulsante di una città che vive del mito dell’evento legato alll’immortale opera di don Vincenzo Florio. Il Marina Yachting di Palermo ospita il quartier generale della manifestazione, atto decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi per auto storiche e moderne e Ferrari Tribute to Targa Florio, organizzato da Automobile Club Palermo con il fondamentale supporto di Automobile Club d’Italia. Oltre 230 le vetture al via tra due ali di folla a partire dalle 70 splendide vetture del Cavallino Rampante che hanno aperto le danze in Piazza Verdi, tra due ali di folla, allo sventolare del tricolore tra le mani del Sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Dopo la tradizionale sfilata per le vie del centro storico di Palermo, la straordinaria carovana farà rientro al Marina Yachting per il momento ufficiale di benvenuto.

La Targa Classica 2024 darà avvio alle ostilità agonistiche di regolarità domani. Venerdì 11 ottobre, alle ore 8.30 scatterà la prima tappa “Sulle Strade delle Saline” che si snoderà nella sicilia occidentale verso il Trapanese tra Alcamo, Gibellina, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e le Cantine Florio a Marsala dove è prevista la sosta pranzo. Nel pomeriggio la carovana si muoverà alla volta di Trapani, Erice, Castellammare del Golfo e la Riserva di Capogallo nel Palermitano.

“Una gara per noi importante – ha detto Mario Passanante – campione in carica del Campionato Italiano Grandi Eventi – perché nelle scorse settimane un guasto tecnico ha rischiato seriamente di compromettere la nostra Fiat 508 che condivido con il presidente della Franciacorta Motori Alessandro Molgora. Dopo l’ottimo test della settimana scorsa al Trofeo Cave di Cusa e gli ultimi accorgimenti tecnici di questa mattina, siamo pronti per goderci questa competizione”.

Tra le fila della scuderia Island Motorsport vi saranno Alessandro Alunni Bravi e Alfredo Spatafora rispettivamente Team Representative e Partnership Manager di Stake F1 Team KICK Sauber: “E’ per me la prima volta da concorrente – ha detto Alunni Bravi – ma ho seguito la Targa Florio con la mia famiglia da spettatore. Ho il desiderio di realizzare tre gare, la Mille Miglia, la Targa Florio e la Carrera Panamericana. Cercheremo di divertirci e di essere precisi sui pressostati, ma la bellezza sarà guidare una macchina così iconica come la Porsche 911, nel contesto della Targa Florio insieme ad oltre 230 appassionati. Un numero così importante di concorrenti dimostra che la passione per la Targa Florio, oggi è più forte che mai”.

Gli orari esatti dei transiti nei vari Comuni nella giornata di venerdì 11 ottobre 2024. Alcamo, passaggio prima vettura dalle ore 9.36, Cretto di Burri a Gibellina dalle ore 10.39; Campobello di Mazara dalle ore 11.51, Mazara del Vallo – Piazza della Repubblica dalle ore 12,28. Arrivo per sosta pranzo alle Cantine Florio di Marsala dalle ore 13.07. Partenza da Erice dalle ore 14.32, Castellammare del Golfo dalle ore 16.01, Castello di Calatubo dalle 16.11. Arrivo al Porto Turistico di Palermo dalle ore 17.30.

