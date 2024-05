Bagheria, Terzo appuntamento con Incontro con l’autore: Maria Teresa Lentini

Si terrà sabato 25 maggio 2024 alle ore 17,30 il secondo appuntamento della rassegna “Incontro con l’autore” promosso da BCsicilia Bagheria. Questo mese sarà ospite la scrittrice Maria Teresa Lentini. Dopo la presentazione di Cristina Sciortino, del Consiglio Direttivo BCsicilia di Bagheria, dialogherà con l’autore Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia di Bagheria. L’incontro si terrà presso la Sede dell’Associazione, Dimora Storica Mineo – Cirrincione, in via Sant’Elia, 5 a Bagheria, Per informazioni Email: bagheria@bsicilia.it – Tel. 339.4121267.

Maria T. Lentini, nata a Lercara Friddi, partecipa per la prima volta nel 2011 ad un concorso di poesie in Puglia, dalla cui esperienza nasce una piccola Antologia dal titolo: “Almapoesis”. Finalista a Roma e a Palermo nel 2012, risulta vincitrice assoluta nella sezione poesia in vernacolo, e sempre nello stesso anno a Condove (TO), al Concorso di poesia e racconti brevi, patrocinato dalla Regione Piemonte. Due sue liriche, “Finchè avrò fiato” e “Lègami”, sono diventate canzoni. Nel 2018 pubblica la terza raccolta di poesie e nel 2019, con il saggio “La voce della Crisalide” concorre all’assegnazione postuma di un “Premio alla Carriera” a Maria Ermegilda Fuxa, la poetessa che ha passato la maggior parte della vita in manicomio. Nel 2023 è stata inserita nell’Albo d’Oro – Poeti e Scrittori Italiani Contemporanei. Nel 2024 pubblica il secondo saggio biografico e storico “Lasciate ogni speranza” ancora incentrato sulla vita di Maria Fuxa.

