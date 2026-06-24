Automobilismo – La RO racing, grazie ad Andreucci-Briani e Di Matteo, porta a casa nuovi piazzamenti nel fine settimana

L’attività della scuderia RO racing procede senza soste e anche nello scorso fine settimana sono giunti piazzamenti di rilievo. Paolo Andreucci e Rudy Briani, dopo essere stati in testa, hanno chiuso al settimo posto il Rally di San Marino, quarta prova del Campionato italiano rally terra. In Sicilia, al quinto Slalom Miniera Cozzo Disi, terzo gradino del podio per Antonino Di Matteo grande protagonista della stagione.

Nuove battaglie agonistiche e nuovi piazzamenti di rilievo per i portacolori della scuderia RO racing nello scorso fine settimana.

Al 54° San Marino Rally, quarto atto del Campionato italiano rally terra, Paolo Andreucci e Rudy Briani, a bordo della loro Skoda Fabia RS calzata MRF Tyres, hanno concluso le loro fatiche in settima posizione. I pluricampioni italiani dopo esser stati al comando della classifica all’avvio delle ostilità, hanno pagato una scelta di gomme troppo morbida nel prosieguo della gara e alla fine si sono dovuti accontentare del piazzamento nella “Top Ten”.

In Sicilia, al 5° Slalom Miniera Cozzo Disi – Casteltermini, nuovo podio stagionale per Antonino Di Matteo, che continua a inanellare, al volante della sua inseparabile Gloria C8 Suzuki, risultati importanti. Il driver di Sciacca, grazie al terzo posto agguantato in provincia di Agrigento compie un passo avanti importante nel Campionato siciliano. Nuovo successo in classe A1400 per Giuseppe Di Miceli, a bordo della sua MG ZR 105, ormai punto di riferimento tra le vetture turismo a ruote coperte. Vittoria del Gruppo Prototipi Slalom e della classe P1 per Paolo Torregrossa, in gara con la sua Fiat 500 Sporting.

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