“Sarà il famosissimo MUGELLO CIRCUIT ad ospitare la prossima gara del Trofeo Predator’s. L’autodromo è di proprietà della FERRARI dal 1988 e nel 2020 ha ospitato, per la prima ed unica volta, un Gran Premio di Formula Uno.

In questi giorni, in Sicilia, si è parlato della possibilità che l’autodromo di Pergusa possa ospitare, nel 2027, proprio questo Campionato.

Nell’attesa delle notizie definitive, Giacomo Pellegrino è pronto e carico a scendere in pista per la tappa Toscana. Il pilota della Scuderia CM Motorsport segue in seconda posizione nella classifica che vede in testa il fortissimo Riccardo TOCU.

I due driver guidano, sin dall’inizio della stagione 2026, la classifica. Al di fuori degli abitacoli delle rispettive monoposto c’è molto rispetto e stima, ma in Gara il desiderio è lo stesso e a vincere sarà soltanto uno.

Sale la tensione, quindi, per quello che sarà un weekend di passione e adrenalina.

Il programma prevede due turni di prove libere nella giornata di venerdì, la qualifica il sabato, mentre domenica si disputeranno entrambi le gare.”

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