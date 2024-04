Associazione provinciale Cuochi: TROFEO NAZIONALE FIC: “ENNA PROVINCIA VIRTUOSA 2023”

TROFEO NAZIONALE FIC: “ENNA PROVINCIA VIRTUOSA 2023”

Domenica 7 e lunedì 8 Aprile nella splendida cornice di Matera si è svolta l’assemblea nazionale Federazione Italiana Cuochi con delegati di federcuochi provenienti da tutta Italia. Al termine dei lavori , si sono svolte le premiazioni di natura nazionale, regionale e provinciale , la Sicilia, si è contraddistinta per aver riportato numerosi premi.

Tra questi premiata anche l’associazione provinciale cuochi e pasticceri Ennesi guidati dal presidente Giuseppe Rinallo. Enna è stata conferita “provincia virtuosa 2023”, con il trofeo consegnato direttamente dal presidente nazionale federcuochi Rocco Pozzulo, per il lavoro svolto, il forte incremento degli associati nel territorio e la grande richiesta di partecipazione dell’associazione in tutte le città della provincia .

“Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto , questo non è un punto di arrivo ma un stimolo a fare ancora di più per il nostro territorio, per le aziende ristorative e non solo, ma anche per tutte le categorie che ruotano attorno ad esse. Siamo infatti vicini ai nostri agricoltori, allevatori e tutti i nostri partner .

L’unione e la rete che siamo riusciti a creare è e sarà la nostra forza per rilanciare ancora di più l’entroterra siciliano.”

Il presidente Giuseppe Rinallo.

