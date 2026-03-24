L’ASP di Enna, da sempre impegnata nella tutela dei pazienti più fragili, ha già attivato da tempo e continua a mantenere attivo il riconoscimento di un contributo economico per l’acquisto di parrucca in favore delle donne colpite dalla perdita di capelli sia a seguito di trattamenti chemioterapici, che per qualsiasi altra patologia che abbia questa spiacevole conseguenza.

Si tratta di un piccolo aiuto che cerca di alleviare con delicatezza la sofferenza di tante pazienti che hanno la necessità di accedere a questi costosi dispositivi ma incontrano qualche difficoltà economica.

Il beneficio si sviluppa in ottemperanza al D.A. n.92 del 14/02/2024 della regione Sicilia e segue tutti i criteri stabiliti dal decreto stesso. L’assessorato regionale ha messo a disposizione un cifra prestabilita per ogni ASP siciliana che andrà assegnata con contributi erogabili per un massimo di 300 euro a persona.

Per accedere al contributo una tantum bisogna essere residenti in Sicilia, avere un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro annui e non avere ricevuto in precedenza altri contributi economici per la stessa fattispecie.

La domanda va inoltrata presentandola al protocollo generale o inviandola via pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.asp.it

I modelli di domanda e i requisiti sono disponibili sul sito internet azienda tra le procedure “Come Fare Per”; questo l’indirizzo specifico https://www.aspenna.it/come-fare-per/contributo-per-lacquisto-di-una-parrucca

Se la richiesta è fatta direttamente l’interessata dovrà utilizzare il Mod. A; se in alternativa a presentarla sarà un rappresentante legale (genitore, tutore, procuratore amministratore di sostegno ecc.) o un delegato dovrà utilizzare il Mod B.

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