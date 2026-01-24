L’ASP di Enna comunica che la cerimonia inaugurale del nuovo reparto di Emodinamica presso l’Ospedale Umberto I di Enna, inizialmente prevista per lunedì 26 gennaio 2026, è stata rinviata.

Il rinvio si è reso necessario a causa di impegni istituzionali sopravvenuti: il Presidente della Regione Siciliana, Sen. Renato Schifani, è stato convocato in via straordinaria presso il Consiglio dei Ministri, che si riunirà nella stessa giornata per discutere le misure urgenti relative ai recenti eventi meteorologici estremi che hanno colpito la Sicilia.

La nuova data della cerimonia inaugurale sarà comunicata tempestivamente non appena definita.

L’ASP di Enna si scusa per il disagio e ringrazia per la comprensione.

