“Alice Bellandi Tour e XVIII Trofeo alle Pendici dell’Etna”

Domenica 10 Novembre, nella cornice del prestigioso Palacatania, gli atleti della Ippon Judo club, dei tecnici Salvatore Palillo e Paolo Protopapa, hanno trascorso un’intera giornata all’insegna del judo e dell’amicizia. Infatti, la mattina è stata occupata da due sessioni di allenamento con la campionessa olimpica Alice Bellandi (oro Parigi 2024), che ha proposto ai giovani judoca alcuni aspetti tecnici del suo Judo ed ha trasmesso loro le sue emozioni e sensazioni per l’oro olimpico.

Nel pomeriggio, a seguire, s’è svolto il XVIII Trofeo Pendici dell’Etna, riservato alle categorie Fanciulli (2016 -2015) e Ragazzi (2014 -2013) con la presenza sull’area di gara di 400 atleti provenienti da tutta l’isola e dalla vicina Calabria.

La Ippon ha schierato ben dieci giovanissimi atleti. Ottime le prestazioni che alla fine hanno portato a conquistare per tutti un bellissimo podio, esprimendo un judo dinamico ed esplosivo, ponendo tutti se stessi nel momento del combattimento.

“Sono molto soddisfatto dalla crescita di tutti i miei ragazzi, – ha riferito il Maestro Salvatore Palillo – ed oggi hanno raccolto la giusta ricompensa per il loro impegno negli allenamenti. Il Nostro progetto prosegue sulla via che da sempre è la guida della Ippon, unire e crescere insieme, concetto che non mi stancherò mai di perseguire e proporre”.

Visite: 147