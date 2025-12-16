ARS: FIAMMA OLIMPICA. GIAMBONA “SIMBOLO DI PACE CHE RICHIAMA FRATELLANZA TRA I POPOLI”

PALERMO (15 dicembre 2025) – “Il passaggio della fiamma olimpica dalla Sicilia e da Palermo, questa sera, rappresenta un momento di grande valore simbolico e sportivo per la nostra Isola e per l’intero Paese”. Lo dichiara Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“La fiamma olimpica incarna i valori più autentici dello sport: il rispetto, la lealtà, l’inclusione e la fratellanza tra i popoli. Vederla attraversare le nostre città significa riconoscere alla Sicilia un ruolo centrale nella promozione di questi principi universali, capaci di unire generazioni e culture diverse”.

“Particolarmente significativo – aggiunge Giambona – è il richiamo alla tregua olimpica, un messaggio quanto mai attuale in un momento storico segnato da conflitti e tensioni internazionali. Lo sport – conclude il deputato dem -, ancora una volta, si converte in linguaggio di pace e occasione di dialogo, ricordandoci che la competizione può e deve essere vissuta nel segno del rispetto reciproco e della convivenza tra i popoli”

