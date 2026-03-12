ARS: BOCCIATURA TERZO MANDATO. GIAMBONA “SPERO CHE LA NOTTE ABBIA PORTATO CONSIGLIO A SCHIFANI SU POSSIBILI DIMISSIONI”

PALERMO (12 marzo 2026) – “Spero che la notte abbia portato consiglio al presidente della Regione e che abbia finalmente iniziato a valutare seriamente l’ipotesi delle dimissioni”. Lo dichiara Mario Giambona dopo quanto accaduto ieri all’Assemblea Regionale Siciliana con la bocciatura del terzo mandato.

“Da settimane attendiamo che il presidente Renato Schifani venga in Aula a riferire sui fatti gravissimi emersi nelle ultime settimane, che riguardano funzionari della Regione Siciliana e dirigenti della sanità regionale – prosegue il deputato dem -. Vicende che, tra nomine, incarichi prestigiosi e successive revoche – come nel caso del Policlinico di Messina – rendono ormai improrogabile un confronto pubblico sulle pesanti ingerenze della politica nella sanità siciliana, che denunciamo sin dall’inizio di questa legislatura”.

Giambona quindi spiega che “a rendere ancora più evidente la crisi è il dato politico emerso ieri in Aula: il presidente non ha più una maggioranza. Il voto dell’Assemblea lo certifica in modo inequivocabile. Lo scollamento politico è ormai conclamato e la fiducia nei suoi confronti è venuta meno”.

“Per questo – conclude – se il presidente ha davvero riflettuto su quanto accaduto, l’unica scelta responsabile oggi è prenderne atto e fare un passo indietro. La Sicilia non può restare ostaggio di un governo regionale senza numeri e senza credibilità politica”.

