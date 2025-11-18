FINALMENTE POSSIAMO ANNUNCIARE IL RECUPERO DI UN PATRIMONIO DEL TERRITORIO!!

Oggi è una giornata che rimarrà impressa nella storia dell’Archivio di Stato di Enna!

Dopo anni di attese, una parte importantissima del Catasto Fabbricati 1877 – partitari, matricole, sommarioni, prontuari, tavole censuarie e fogli di mappa dei comuni di Cerami, Nicosia, Sperlinga e Troina – ha iniziato il suo viaggio per entrare a far parte del nostro patrimonio archivistico, a seguito del nullaosta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo .

📚Si tratta della documentazione prodotta dall’ex Ufficio delle Imposte Dirette, custodita per decenni nei locali del comune di Nicosia: un tassello decisivo per ricomporre la memoria storica del territorio ennese.

🚛Oggi è iniziato il trasferimento, un’operazione complessa e di gran valore, resa possibile grazie ad una virtuosa collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – Catasto e con il Comune di Nicosia, che ringraziamo sinceramente per il supporto e la disponibilità dimostrata in ogni fase.

Dietro questo recupero c’è la straordinaria determinazione del nostro personale, impegnato in un intenso lavoro di movimentazione, controllo e collocamento dei volumi.

Le foto del backstage raccontano la dedizione, la cura e l’emozione di questo momento atteso da tempo.

🗂🗄E’ un passo fondamentale per la tutela e la valorizzazione della memoria storica del nostro territorio. Un recupero che non riguarda solo documenti ma identità, storia, comunità.

Advertisement

Visite: 90