Antonio De Luca e Nuccio Di Paola: Conte e il M5S unici a sostenere le ragioni degli ultimi.

“Ancora una volta Palermo ha tributato un calorosissimo abbraccio a Conte, a riprova del fatto che tantissimi cittadini, soprattutto delle classi meno abbienti, ripongono nel presidente del Movimento 5 stelle una grande fiducia, e non a torto, visto che siamo rimasti praticamente l’unica forza politica a sostenere le ragioni degli ultimi, stritolati da una manovra governativa restrittiva e senza investimenti che mira togliere ai poveri quel poco che hanno. Il reddito di cittadinanza e il bonus 110 per cento vanno difesi a tutti i costi e noi saremo sempre tra la gente, oltre che nelle aule istituzionali, per fare il possibile in questo senso. Intanto come deputati regionali faremo la nostra parte all’Ars per indurre il governo Schifani a fare l’impossibile per mettere in piedi norme e risorse a disposizione di famiglie e imprese nella prossima legge di bilancio”.

Lo affermano il referente del M5S in Sicilia Nuccio Di Paola e il capogruppo 5stelle all’Ars Antonio De Luca.

