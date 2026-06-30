Anche la città di Enna presente all’evento pugliese “Le città di Federico II a tavola”

C’è anche la città di Enna all’evento «Le città di Federico II a tavola» in svolgimento ad Altamura in Puglia. Infatti sono presenti lo Chef Giuseppe Pirrera del Ristorante Centrale e la nipote Anna Tinebra che hanno presentato un piatto tutto ennese

Puls di cicerchie di Aidone, capretto da latte in salsa agrodolce ed erbe aromatiche, frascatula ennese con finocchietto selvatico, granella di mandorle e zafferano ennese.

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