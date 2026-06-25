Ambiente, Savarino inaugura la control room di Arpa Sicilia: «Punto di riferimento per il monitoraggio dei dati ambientali»

«L’inaugurazione della control room e del data center di Arpa rappresenta un nuovo, concreto risultato dell’importante piano di investimenti che il governo Schifani sta portando avanti per potenziare l’agenzia e la sede del Roosevelt. In questo modo, la Regione diventa un punto di riferimento per il monitoraggio e la lettura dei dati che serviranno non solo a tutelare meglio l’ecosistema ma anche la salute umana». Lo ha detto l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, inaugurando assieme al direttore generale dell’agenzia, Vincenzo Infantino, la nuova control room nella sede del Roosevelt di Palermo.

La sala di controllo permette di monitorare, analizzare e gestire tutti i dati ambientali che provengono dal territorio regionale.

«È anche un modo – ha aggiunto Savarino – per essere vicini ai cittadini. Con le loro segnalazioni, infatti, giocano un ruolo fondamentale all’interno di questo sistema che permette di elaborare i dati provenienti da diverse fonti in maniera veloce e coordinata per individuare le criticità più urgenti, grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Alcune di queste informazioni saranno a disposizione delle comunità, degli enti di ricerca e delle amministrazioni».

La realizzazione della control room di Arpa ha richiesto un investimento complessivo di circa 7,5 milioni di euro. L’intervento è stato sostenuto dalla Regione Siciliana e da istituzioni nazionali.

«Con una strumentazione particolarmente innovativa – ha concluso Savarino – il centro Roosevelt è fiore all’occhiello non solo a livello regionale ma anche nazionale. Questo nostro laboratorio di Arpa Sicilia diviene, grazie a investimenti all’avanguardia, apripista di un sistema al quale le altre regioni guardano con interesse. Un grazie va per questo ai direttori dei dipartimenti regionali coinvolti, dell’agenzia e a tutto lo staff».

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