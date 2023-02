AL VIA LA COPPA SICILIA 2023 AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ENNA BASSA.

ORLANDO HAENNA – GIOVINETTO – ARETUSA E MASCALUCIA DI FRONTE PER UNA AVVINCENTE DOMENICA DI PALLAMANO.

Enna – E’ tutto pronto per una lunga domenica di pallamano al palazzetto dello sport di Enna Bassa.

In programma la “Coppa Sicilia di serie A2”, manifestazione voluta fortemente dal Comitato regionale della Figh (presieduto dall’ennese Sandro Pagaria). Una kermesse che, di fatto, tiene impegnate le migliori formazioni siciliane di serie A2, nel weekend nazionale dedicato alla disputa della Coppa Italia di serie A1 (maschile e femminile) che si sta svolgendo in questo fine settimana al palasport di Rimini.

“Abbiamo presentato la nostra candidatura ad ospitare la manifestazione regionale e siamo riusciti nell’intento – ammette soddisfatto il vice presidente della Pallamano Haenna Luigi Savoca – dopo 2 anni di chiusura dell’impianto prima per l’emergenza sanitaria e successivamente per problemi di natura tecnica, siamo felici di poter ospitare una manifestazione di pallamano con il pubblico ennese che è tornato a sostenere calorosamente i nostri ragazzi. La pausa di campionato, tra l’altro, ci permette di tenerci rodati e pronti alla ripartenza con la fase a orologio del nostro girone”. Il programma di Coppa Sicilia prevede la disputa delle semifinali domenica mattina con la prima gara che vedrà di fronte i padroni di casa dell’Orlando Haenna all’H.C. Mascalucia (fischio d’inizio alle ore 10). A seguire la seconda semifinale che vedrà di fronte, invece, i trapanesi del Giovinetto opposti ai siracusani della Pallamano Aretusa. Nel pomeriggio in programma le due finali.

Alle ore 16.30 la gara che vale il terzo posto, mentre alle ore 18.30 si giocherà la sfida per l’assegnazione del prestigioso trofeo.

“Credo e spero che il pubblico assisterà innanzitutto ad una bella giornata di sport – evidenzia il tecnico dell’Orlando Haenna Salvo Cardaci – per noi sarà l’ennesima occasione per collaudare alcuni meccanismi che stiamo cercando di migliorare e magari per poter vedere all’opera anche alcuni dei miei atleti più giovani che in questa fase regolare della serie A2 hanno avuto meno spazio.

E’ chiaro che tutte le squadre proveranno a conquistare la Coppa Sicilia e quindi credo che l’agonismo sportivo non mancherà in nessuna delle contendenti presenti”.

