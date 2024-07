Al via la 49° edizione di Notomusica Festival | La rassegna sarà inaugurata il 7 luglio dall’Orchestra Giovanile Fontane di Roma | Noto

Avatar

Da Associazione Concerti Noto il 2024-07-04 12:20

Dettagli Intestazioni Testo semplice Scarica tutti gli allegati

Orchestra giovanile fontane di Roma.jpeg(~309 KB)

CS ORCHESTRA GIOVANILE – NOTOMUSICA 2024.docx(~330 KB)

image.png

ORCHESTRA GIOVANILE FONTANE DI ROMA

49° Festival Internazionale

NOTOMUSICA 2024

ASSOCIAZIONE CONCERTI NOTO ETS

7 luglio – ore 21:15

Cortile Collegio dei Gesuiti

Cartella stampa

Al via la 49° edizione di Notomusica. Dal 7 luglio al 2 agosto la città di Noto ospiterà 6 appuntamenti di musica classica e jazz nel cuore del barocco siciliano nella suggestiva location del Cortile Collegio dei Gesuiti. Fra i protagonisti il premio Busoni Arsenii Moon, Rossana Casale Quintet con un tributo a Joni Mitchell e Angelo Branduardi in duo con Fabio Valdemarin, che chiuderà il Festival con le sue “Confessioni di un malandrino”.

La rassegna sarà inaugurata il 7 luglio dall’Orchestra Giovanile Fontane di Roma, una formazione di giovani musicisti professionisti under 30 diretta da Luciano Siani, con la partecipazione di Francesco Mattioli, primo corno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. In programma l’ouverture in si minore “Le Ebridi” di Felix Mendelssohn, il Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore di Richard Strauss, e la celeberrima Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92 di Ludwig van Beethoven, definita da Wagner «l’apoteosi della danza».

Il nome dell’orchestra, oltre a essere un omaggio al compositore Ottorino Respighi che scrisse il poema sinfonico intitolato proprio Fontane di Roma, segue le tracce di ciò che sosteneva Claudio Abbado: «La Cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti».

Il concerto si svolgerà presso il Cortile del Collegio dei Gesuiti alle 21:15. Il Festival è promosso dall’Associazione Concerti Città di Noto ETS, con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Noto e Rai Sicilia, e realizzato in media partnership con il TGR Sicilia. Gli eventi sono sponsorizzati da Wolters Kluwer, Caffè Sicilia, Le Quattro Sorelle, Masseria della Volpe e Secolo 21.

L’ORCHESTRA

L’Orchestra Giovanile Fontane di Roma è composta da musicisti professionisti under 30 e mira ad avvicinare le nuove generazioni alla musica classica, spesso percepita come distante e difficile, attraverso un approccio fresco e innovativo. L’intero progetto enfatizza l’impegno individuale a beneficio del gruppo e promuove l’ascolto, il rispetto e la fiducia reciproca per raggiungere obiettivi comuni. Il nome rende omaggio al compositore Ottorino Respighi e riflette l’idea che la musica sia un bene primario.

Supportata dalla Fondazione Nicola Bulgari, l’orchestra ha debuttato internazionalmente a Dubai nel 2024, partecipando al Sikka Art and Design Festival e suonando presso l’Auditorium della Mohammed Bin Rashid Library. In Italia, si è esibita in luoghi prestigiosi come il Pantheon, il Teatro Italia di Roma, e in numerosi luoghi di culto, eseguendo anche il Requiem di Mozart.

L’orchestra ha partecipato a vari festival e rassegne, tra cui il Civita Festival e il Dams Music Festival, collaborando con illustri musicisti e accademici. Ha ricevuto contributi dal Ministero della Cultura per progetti speciali, eseguendo opere di Mozart e di giovani compositori emergenti. Dal 2023 realizza concerti al Teatro Ghione di Roma e ha un’attività intensa anche nella musica da camera, esibendosi in diverse location culturali e benefiche, sia in Italia che all’estero. Il repertorio spazia dal Classicismo al Romanticismo, includendo celebri musiche da film e lavori di compositori emergenti e offre un’esperienza musicale variegata e accessibile a un pubblico più ampio.

Biglietti disponibili

Prevendita presso l’Associazione Concerti Città di Noto in Via Cavour, n.53 (Palazzo Nicolaci) e presso il botteghino del Teatro Tina Di Lorenzo di Noto (0931 835073)

Visite: 53