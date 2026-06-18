ENTROTERRA: UN MARE DI CULTURA 🌅

L’estate 2026 si accende nel cuore della Sicilia con un calendario di eventi imperdibili tra storia, arte, musica e paesaggi mozzafiato.

Il Borgologo Rosario Patti e la Travel Designer Angela Giordano, nell’ambito del progetto “Dipinti su Cielo – Itinerari e Tramonti d’Entroterra”, lanciano il nuovo format:

🌊 “ENTROTERRA: UN MARE DI CULTURA”

Un viaggio emozionante tra i tesori nascosti della Sicilia interna, dove la cultura incontra la bellezza dei borghi e la magia dei tramonti.

📜 Richiedici informazioni sulle Tragedie Classiche in programma al Teatro Greco di Morgantina

🎼 Scopri gli eventi in programma della rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo all’ Anfiteatro della Radura di Troina

🎻 Lasciati incantare dagli eventi di musica lirico-sinfonica nel Chiostro della Chiesa Madre San Basilio di Regalbuto

Tra archeologia, spettacoli sotto le stelle, musica d’autore e itinerari d’entroterra, vivrai un’esperienza autentica nel cuore più vero della Sicilia.

✨ Prenota il tuo viaggio tra emozioni, cultura e tramonti indimenticabili.

📞 Non esitare a contattarci!

Jadego Viaggi

☎️ 351 345 0493

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