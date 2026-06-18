Al via il progetto Entroterra un mare di cultura
ENTROTERRA: UN MARE DI CULTURA 🌅
L’estate 2026 si accende nel cuore della Sicilia con un calendario di eventi imperdibili tra storia, arte, musica e paesaggi mozzafiato.
Il Borgologo Rosario Patti e la Travel Designer Angela Giordano, nell’ambito del progetto “Dipinti su Cielo – Itinerari e Tramonti d’Entroterra”, lanciano il nuovo format:
🌊 “ENTROTERRA: UN MARE DI CULTURA”
Un viaggio emozionante tra i tesori nascosti della Sicilia interna, dove la cultura incontra la bellezza dei borghi e la magia dei tramonti.
📜 Richiedici informazioni sulle Tragedie Classiche in programma al Teatro Greco di Morgantina
🎼 Scopri gli eventi in programma della rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo all’ Anfiteatro della Radura di Troina
🎻 Lasciati incantare dagli eventi di musica lirico-sinfonica nel Chiostro della Chiesa Madre San Basilio di Regalbuto
Tra archeologia, spettacoli sotto le stelle, musica d’autore e itinerari d’entroterra, vivrai un’esperienza autentica nel cuore più vero della Sicilia.
✨ Prenota il tuo viaggio tra emozioni, cultura e tramonti indimenticabili.
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Jadego Viaggi
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