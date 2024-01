AL VIA A LEONFORTE LA PRIMA STAGIONE TEATRALE LORENZO DI GIUNTA

Appuntamento imperdibile di domenica 4 febbraio 2023 alle ore 18.00 al teatro Cinevolution di Leonforte con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Sei compagnie locali, sinergicamente unite, inaugurano e presentano la prima stagione teatrale intitolata al concittadino Lorenzo Di Giunta, recentemente scomparso, regalando al pubblico lo spettacolo di apertura della simpaticissima Mariuccia Cannata in arte Pipitonella, ospite fissa della trasmissione Insieme di Antenna Sicilia.

Lorenzo, uomo di eccelse virtù, negli ultimi anni aveva promosso numerose iniziative culturali per Leonforte, credendo soprattutto nelle collaborazioni e nel lavoro di rete.

Trasferitosi da giovane a Pistoia alla ricerca di lavoro, come migliaia di altri siciliani, non aveva mai reciso il legame con la terra di origine, portandone anzi fieramente la bandiera.

Presidente dell’associazione culturale Crysa – centro di aggregazione della comunità leonfortese a Pistoia – è stato fautore del patto di amicizia tra le due città e di tutti gli eventi culturali collaterali ad esso collegati che hanno consentito di esportare il teatro leonfortese in Toscana.

Il commosso ricordo di “Di Giunta” è stato, pertanto, il trait d’union delle compagnie teatrali: BIG Factory, Stabile dei Nomadi, Skene 33, Falsi d’Autore, Nuovo Sipario Nello Sciuto, Il Conoscersi, che nella serata del 4 febbraio presenteranno nel dettaglio il seguente programma:

BIG FACOTORY “Storii, fra il serio e il faceto” di Oriana Civile

22-23 marzo 2024

Uno spettacolo di teatro canzone tra il serio e il faceto della bravissima Oriana Civile, appassionata studiosa della tradizione musicale siciliana.

Un viaggio di musica e parole che attraversa la Sicilia, tra lacrime e risate, tra battute irriverenti e riflessioni, fatto di storie personali, collettive e individuali tipiche della nostra terra ricca di bellezza e carica di contraddizioni.

Ad aprire e chiudere le porte della special guest, due camei del repertorio tradizionale siciliano interpretati da Irene Varveri Nicoletti e Giuseppe Oriti con la straordinaria partecipazione del piccolo Gaetano Calderone

STABILE DEI NOMADI “Chat a due piazze” di Ray Cooney

19-20-21 aprile 2024

Tutto va a gonfie vele per il protagonista, un tassista bigamo, impegnato a dividersi tra due famiglie ignare di avere in comune lo stesso uomo. Questi, seguendo una precisa pianificazione di orari e turni di lavoro, riesce per anni a vivere nascondendo la verità, ma tutto si complica quando i suoi due figli, la ragazza della prima famiglia e il ragazzo della seconda, si conoscono in chat e decidono di incontrarsi.

Come in tutte le farse di drammaturghi dalla comicità di calibro pari a quella di Ray Cooney, vizi e debolezze umane rappresentano lo spunto per creare un meccanismo irresistibile di situazioni esilaranti che finiranno per implodere una dopo l’altra.

SKENE 33 “La notte dei vivi …morenti” di Aldo Lo Castro

4-5 maggio 2024

Una gustosa commedia in due atti incentrata sul disturbo dell’ipocondria con trovate divertenti in cui i protagonisti cercano di aiutare Artemio, ipocondriaco da sempre, a guarire. E, se alla fine, Artemio guarirà, il merito sarà di un evento inaspettato che, grazie a un colpo di scena, lascerà perplessi e preoccupati gli altri personaggi.

FALSI D’AUTORE “Mistero” di Giuseppe Aronne

17-18-19 maggio 2024

Due amici comprano un castello abbandonato per ritornare a vivere serenamente dopo le loro disastrose esperienze vissute a causa delle donne, ma l’arrivo improvviso proprio di una donna con il suo bambino, insieme ad altre “presenze”, stravolgeranno i loro piani. Un “mistero” che, tra colpi di scena e sussulti vari, finirà per farvi morire…dal ridere!!!

NUOVO SIPARIO NELLO SCIUTO “Aiuto! Mia suocera” di Fina Sciuto

25-26-27 maggio 2024

Carlo e Anna, dopo un lungo fidanzamento, decidono finalmente di sposarsi, ma la differenza di carattere viene aggravata dalla presenza di una suocera insopportabile che, con le sue intrusioni, farà precipitare la crisi, che era già nell’ aria. Chi si inserirà in questo difficile rapporto? L’affascinante vicina di casa… ma con un colpo di scena finale.

IL CONOSCERSI “A famigghia difittusa” di Calogero Maurici

8-9 giugno 2024

Lavinia si innamora di Massimo, un ragazzo affetto da balbuzie. Quando il padre ne viene a conoscenza si oppone con tutte le sue forze alla relazione, ma poi accetta di conoscerlo insieme a tutta la famiglia di appartenenza. Quando questa si presenta rimane colpito di fronte a una realtà che mai si sarebbe aspettato.

INFO: 3770252831

BOTTEGHINO: corso Umberto, 269 – Leonforte (a fianco gioielleria Pagano) aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle 20.00

