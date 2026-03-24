Aidone, presentazione del volume “Paesaggi rurali nella Sicilia dalla Preistoria agli albori del Medioevo”,

Il Comune di Aidone, attraverso l’Assessorato alla Cultura, e il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale promuovono la presentazione del volume “Paesaggi rurali nella Sicilia dalla Preistoria agli albori del Medioevo”, in programma sabato 28 marzo, alle ore 10:30, presso il Museo Archeologico di Aidone.

Il volume, curato da Maria Teresa Magro, Rosalba Panvini e Laura Sapuppo, raccoglie contributi dedicati allo studio dell’organizzazione del paesaggio e delle dinamiche insediative nella Sicilia antica, con particolare attenzione alla Sicilia interna e al territorio di Aidone, e si apre con l’introduzione del prof. Massimo Frasca, docente dell’Università di Catania.

Alla presentazione interverranno gli archeologi Maria Teresa Magro, già funzionario archeologo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, Rosalba Panvini, docente dell’Università di Catania, Carmela Bonanno, già dirigente responsabile del Dipartimento BB.CC.AA., e Rosario Patanè, già dirigente del Parco Archeologico di Morgantina. Modererà l’incontro l’archeologa Rossella Nicoletti, componente del Comitato tecnico-scientifico del parco archeologico.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati alcuni dei contributi contenuti nel volume, tra cui quello dedicato agli scavi in località Casalgismondo (Aidone, Enna) e lo studio sulla produttività e la viabilità nella Sicilia centrale tra le guerre puniche e il primo impero.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della collaborazione tra il Comune di Aidone, guidato dal sindaco Annamaria Raccuglia, attraverso l’Assessorato alla Cultura retto da Alessandra Mirabella, e il Parco Archeologico di Morgantina, diretto da Carmelo Nicotra. Da questa sinergia nascono iniziative di alto spessore culturale, come la rassegna di teatro classico a Morgantina, giunta alla seconda edizione e recentemente presentata a Palazzo Madama, che rappresenta uno degli appuntamenti più qualificanti per la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale del territorio.

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