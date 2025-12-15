AFRICA: CONTINENTE IN CRESCITA, SFIDA LUAC LUMSA TRA FORMAZIONE E OPPORTUNITA’

Una crescita quadrupla rispetto ai paesi occidentali, doppia rispetto

ai paesi asiatici. Un continente in boom demografico: l’Africa oggi

rappresenta un’opportunità e una sfida per l’Europa, le sue imprese ma

anche il suo sistema di formazione. Di questo si è parlato nel corso

di un incontro organizzato dal gruppo giovani imprenditori di

Sicindustria Palermo e dal Luac, il LUMSA Africa Center

dell’Università nella sede di Sicindustria nel capoluogo siciliano. Un

confronto tra istituzioni, mondo accademico, imprese e organizzazioni

internazionali sul tema dell’evoluzione delle competenze e delle

opportunità professionali nei rapporti tra Italia e Paesi africani

anche grazie alla spinta del piano Mattei.

Il ruolo dell’Africa

“Se mettessimo gli orologi indietro di 30 anni e ci trovassimo nel

1995 oggi avremmo dovuto essere qui a parlare di Asia”, ha spiegato

Pietro Sebastiani, ambasciatore oggi alla guida del Luac, “eravamo un

po’ in quella situazione: era un continente conosciuto per l’India,

per alcune conflitti dell’area, la Cina era molto diversa da quello

che è adesso. Oggi l’Africa cresce quattro volte in più il mondo

occidentale e 2 volte asia. E il fattore demografico sposterà molto

tutti gli equilibri. Non fosse altro perché il picco avuto dalla

demografia nel mondo occidentale sta scendendo con molta rapidità, il

picco africano del 2050, invece, scenderà molto lentamente. C’è

spazio, uno spazio infinito. Basta usare le armi che sono tipiche

dell’imprenditoria: l’intraprendenza e la capacità di rischio”. Ma non

solo. I dati dicono che, grazie ai crescenti livelli di istruzione e

di occupazione (dal 24% al 50% nei prossimi 20 anni) e con una

popolazione prevista di 2,5 miliardi entro il 2050 (di cui la metà

sotto i 14 anni), una crescita economica robusta (oltre il 4% annuo in

questo decennio), il continente rappresenta il partner naturale e

insostituibile per un’Europa in declino demografico ed in

rallentamento economico (dati African Development Bank e Ocse).

“L’Africa per l’Europa è l’unica via di salvezza”, ha spiegato

Sebastiani, “un partenariato con Africa è unica via di salvezza”. Da

qui l’investimento di Lumsa nel Luac, nato a Roma nello scorso marzo

ha già raggiunto accordi con cinque università del Kenia e due

dell’Etiopia.

Palermo e il Mediterraneo

“Lo sviluppo dei rapporti con l’Africa passa anche dalla formazione e

dalla cultura”, ha aggiunto Francesco Bonini, rettore della Lumsa nel

corso di un suo collegamento con i lavori di questa mattina,

“nell’ambito del Luac la nostra sede di Palermo deve assumere un ruolo

strategico e molto significativo. Non solo per la posizione geografica

ma anche per le competenze del nostro dipartimento palermitano che si

articolano in registri coerenti con il piano Mattei e con la nostra

prospettiva”. “Per accogliere la sfida del piano Mattei occorre

rafforzare il sistema delle imprese”, ha aggiunto l’assessore

regionale all’economia Alessandro Dagnino, “il governo regionale è già

al lavoro su questo”. Dagnino ha citato alcune misure promosse

dall’esecutivo tra le quali quella sulle aggregazioni tra le imprese:

“le statistiche ci dicono che le imprese medie e grandi sono più

capaci di lavorare nell’export. Abbiamo un fondo da 12,5 milioni

gestito da Irfis e già attivo al quale si può fare riferimento”.

Le opportunità per le imprese

Nel corso delle testimonianze imprenditoriali e della tavola rotonda,

moderata da Gianni Riotta, con Lorenzo Ortona, Federico Bonaglia,

Domenico Fanizza e Meheret Tewolde, è emersa la necessità di

rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e università per

intercettare mercati in forte espansione. “L’Africa”, ha commentato

Vincenzo Chiriaco, presidente dei Giovani Imprenditori di Sicindustria

Palermo, “è un continente giovane e in rapida trasformazione: è lì che

si giocano alcune delle opportunità più importanti per il nostro

futuro. Per questo riteniamo fondamentale confrontarci con un’area

sempre più decisiva negli equilibri globali. Come Giovani Imprenditori

di Sicindustria Palermo crediamo che investire in competenze,

formazione e partnership imprenditoriali sia essenziale per cogliere

le occasioni che l’Africa e la collaborazione con la LUMSA e con il

nuovo Africa Center va proprio in questa direzione, favorendo una

conoscenza più autentica del continente e relazioni solide e

durature”.

