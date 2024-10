ACI porta La Dolce Vita nel Metaverso

con le auto del film piu’ amato di Fellini

L’Automobile Club d’Italia è protagonista alla fiera Auto e Moto d’Epoca di Bologna e con ACI Experience accende “Le auto della Dolce Vita”, offrendo un’esperienza immersiva negli anni ‘60, dove l’auto è il fulcro del cambiamento economico e sociale del Paese, icona dello stile e del sogno italiano.

Nello spazio espositivo ACI, al padiglione 22 della Fiera, spicca la Triumph TR3A guidata da Marcello Mastroianni nel film “La Dolce Vita”, che durante Auto e Moto d’Epoca diventa il punto di partenza di un viaggio emozionale con gli avveniristici Vision Pro di Apple (non ancora commercializzati in Italia), attraverso i quali i visitatori sono immersi in una narrazione che fonde storia ed innovazione, permettendo anche di scoprire ogni dettaglio dell’auto, sedendosi sul sedile di guida o sbirciando il bagagliaio.

Oltre alla Triumph TR3A, l’esperienza virtuale propone altre protagoniste a quattro ruote del film più amato di Federico Fellini: l’Alfa Romeo Giulietta Spider e la Cadillac Convertible. Il percorso tocca i luoghi simbolo della Dolce Vita, dal Café de Paris di Via Veneto fino alla Fontana di Trevi.

“Le Auto della Dolce Vita” è il primo frutto del progetto di ricerca ACI Experience, che esplora l’interazione tra il patrimonio motoristico, l’universo artistico e le più avanzate frontiere tecnologiche.

