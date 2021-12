La città si arricchisce di un altro interessante progetto imprenditoriale. Quello dell’Atelier Amarè che dallo scorso 27 dicembre ha aperto i battenti in via Sardegna a Enna bassa. Dalla redazione di Ennapress un in bocca al lupo a queste due coraggiose imprenditrici che amano la loro città.

