COMUNICATO STAMPA

A Catania il Convegno SIREM 2025: “Ibridazioni feconde”

tra educazione e tecnologie

Dal 20 al 22 novembre 2025 si terrà a Catania, presso il Dipartimento di Scienze

della Formazione dell’Università degli Studi di Catania, il convegno annuale della

Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale (SIREM) dal titolo “Ibridazioni

feconde. Saperi, pratiche, territori, reti”.

L’incontro, introdotto da Paolina Mulè, docente di Didattica e pedagogia speciale; di

Tecnologie didattiche del Dipartimento di Scienze della Formazione e componente

del Direttivo Sirem intende esplorare come l’educazione possa affrontare le sfide

poste dall’intelligenza artificiale, dalla cultura digitale e dalle trasformazioni sociali

contemporanee. “Ibridazioni feconde” rappresenta un invito a superare la semplice

integrazione del digitale nei contesti formativi, per ripensare la conoscenza e la

didattica come processi dinamici, in cui corpi, algoritmi, dati e ambienti di

apprendimento si intrecciano in nuove ecologie della conoscenza.

Il convegno offrirà un’occasione di confronto tra studiosi, educatori e innovatori

provenienti da tantissime Università Italiane, chiamati a discutere di media education,

alfabeti digitali, epistemologie del digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità e

giustizia sociale. L’obiettivo è promuovere una riflessione critica e metadisciplinare

capace di generare una pedagogia che abiti consapevolmente la complessità del

presente. Il programma prevede tre giornate dense di lavori e incontri con 6 Panel.

Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Enrico

Foti, del Presidente SIREM, Gianni Fenu, e della Direttrice del Dipartimento di

Scienze della Formazione, Loredana Cardullo, la conferenza si aprirà con la lectio

inaugurale di Giancarlo Fortino dell’Università della Calabria, che affronterà il tema

dell’intelligenza artificiale generativa nell’istruzione, analizzandone le tendenze, le

sfide e le prospettive di ricerca. Seguirà una tavola rotonda moderata da Anna Dipace

dedicata agli sguardi metadisciplinari, con interventi da esperti provenienti da diverse

università italiane, tra cui Cagliari, Napoli, Salerno e Pegaso, in dialogo sui nuovi

orizzonti della ricerca educativa e tecnologica.Seguiranno i Panel di approfondimento

con 6 Topics che vedrà il contributo di circa 135 ricercatori che proporranno diverse

piste di ricerca empiriche. L’evento si concluderà con l’intervento del Presidente

Sirem Gianni Fenu che consegnerà i premi ai ricercatori che si sono distinti per le

loro ricerche più significative.

