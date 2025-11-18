A Catania il Convegno SIREM 2025: “Ibridazioni feconde” tra educazione e tecnologie
A Catania il Convegno SIREM 2025: “Ibridazioni feconde”
tra educazione e tecnologie
Dal 20 al 22 novembre 2025 si terrà a Catania, presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Catania, il convegno annuale della
Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale (SIREM) dal titolo “Ibridazioni
feconde. Saperi, pratiche, territori, reti”.
L’incontro, introdotto da Paolina Mulè, docente di Didattica e pedagogia speciale; di
Tecnologie didattiche del Dipartimento di Scienze della Formazione e componente
del Direttivo Sirem intende esplorare come l’educazione possa affrontare le sfide
poste dall’intelligenza artificiale, dalla cultura digitale e dalle trasformazioni sociali
contemporanee. “Ibridazioni feconde” rappresenta un invito a superare la semplice
integrazione del digitale nei contesti formativi, per ripensare la conoscenza e la
didattica come processi dinamici, in cui corpi, algoritmi, dati e ambienti di
apprendimento si intrecciano in nuove ecologie della conoscenza.
Il convegno offrirà un’occasione di confronto tra studiosi, educatori e innovatori
provenienti da tantissime Università Italiane, chiamati a discutere di media education,
alfabeti digitali, epistemologie del digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità e
giustizia sociale. L’obiettivo è promuovere una riflessione critica e metadisciplinare
capace di generare una pedagogia che abiti consapevolmente la complessità del
presente. Il programma prevede tre giornate dense di lavori e incontri con 6 Panel.
Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Enrico
Foti, del Presidente SIREM, Gianni Fenu, e della Direttrice del Dipartimento di
Scienze della Formazione, Loredana Cardullo, la conferenza si aprirà con la lectio
inaugurale di Giancarlo Fortino dell’Università della Calabria, che affronterà il tema
dell’intelligenza artificiale generativa nell’istruzione, analizzandone le tendenze, le
sfide e le prospettive di ricerca. Seguirà una tavola rotonda moderata da Anna Dipace
dedicata agli sguardi metadisciplinari, con interventi da esperti provenienti da diverse
università italiane, tra cui Cagliari, Napoli, Salerno e Pegaso, in dialogo sui nuovi
orizzonti della ricerca educativa e tecnologica.Seguiranno i Panel di approfondimento
con 6 Topics che vedrà il contributo di circa 135 ricercatori che proporranno diverse
piste di ricerca empiriche. L’evento si concluderà con l’intervento del Presidente
Sirem Gianni Fenu che consegnerà i premi ai ricercatori che si sono distinti per le
loro ricerche più significative.