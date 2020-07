Vicenda Installazione Castello di Lombardia: il Club Unesco di Enna incontra il Soprintendente

In data odierna 08/07/2020 si è tenuto un incontro tra il Soprintendente di Enna arch. Nicola Neri e una delegazione del direttivo del Club per l’UNESCO di Enna, finalizzato ad avere delucidazioni in merito al recente contestato intervento che ha interessato le pendici nord del Castello di Lombardia. L’ incontro, sollecitato da un recente appello della delegazione FAI di Enna, le cui motivazioni il Club per l’UNESCO condivide, ha permesso di dialogare su questa e altre tematiche che riguardano il patrimonio culturale della città, per la cui promozione e valorizzazione da anni l’associazione si impegna a livello regionale, nazionale e internazionale. In merito all’intervento al castello, di cui il Soprintendente ha confermato la provvisorietà, il Club per l’UNESCO ha auspicato l’ installazione di apposita cartellonistica al fine di informare i cittadini e i turisti sull’attuale opera di messa in sicurezza di uno dei simboli della città e nel contempo, attraverso rendering e annesse descrizioni, di illustrare il progetto che nei prossimi anni riporterà quest’ area monumentale ai suoi fasti.

La Presidente del Club Per l’Unesco di Enna Marcella Tuttobene Virardi

