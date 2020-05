Unioncamere: Fase 2: sprint di negozi online, +10mila in 5 anni Oltre 23mila le imprese che vendono al dettaglio sul web

Fase 2: sprint di negozi online, +10mila in 5 anni

Oltre 23mila le imprese che vendono al dettaglio sul web

Roma, 18 maggio 2020 – Negli ultimi cinque anni sono cresciute di 10mila unità le imprese che vendono sul web, a fronte di un calo di quasi 45mila operatori dell’intero comparto del commercio al dettaglio. A puntare sul “negozio” online sono stati soprattutto gli imprenditori del Sud, forse per ovviare alla carenza di infrastrutture. Infatti se la Lombardia si distingue per il numero più elevato di imprese che vendono su internet (4.406), tra il 2015 e il 2020 Campania e Basilicata si posizionano al top per i ritmi di crescita rispetto al resto dell’Italia (+25,4% contro +14,5% medio annuo). Un segno del cambiamento delle abitudini di consumo che, soprattutto in epoca di coronavirus, permette agli imprenditori che commerciano sulla “rete” di potere contare su una marcia in più.

Più in dettaglio confrontando il segmento delle vendite web con l’intero mondo del commercio, tra il 2015 e il 2020, le imprese della vendita al dettaglio attraverso internet sono aumentate di 9.840 unità, pari ad una crescita media del 14,5% all’anno, portando a quota 23.386 il numero complessivo degli “shop” online. Nello stesso periodo, invece, l’insieme del settore del commercio al dettaglio ha perso 44.751 imprese, pari ad una riduzione media annua dell’1% nel quinquennio (passando da 866.291 a 821.540 unità).

In termini assoluti le regioni a più alta crescita è stata la Lombardia (+1.845), seguita da Campania (+1.725) e Lazio (+1.150). Mentre in termini relativi quelle che sono cresciute a ritmo medio annuo più sostenuto sono state Campania e Basilicata, che si sono mosse a pari passo (+25,4%), rincorse da Calabria (+22,6%) e Sicilia (+16,8%).

Quanto alla forma giuridica, sono le società di capitali a registrare un’impennata essendo più che raddoppiate in 5 anni. In aumento considerevole, anche se meno marcato, le ditte individuali che, nello stesso periodo, hanno totalizzato una crescita del 61,4%.

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Serie storica delle imprese registrate 31 marzo di ogni anno

Valori assoluti

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

IMPRESE DEL COMMERCIO

Distribuzione delle imprese registrate per tipologia delle attività al 31 marzo 2020 e confronto con il 2015.

Valori assoluti e percentuali

Settore 31 marzo 2020 31 marzo 2015 Variazione 2020-2015 Var. % media annua Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 23.386 13.546 9.840 14,5% Totale commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli) 821.540 866.291 -44.751 -1,0%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Distribuzione regionale delle imprese registrate 31 marzo 2020 e confronto con il 2015.

Valori assoluti e percentuali

Regione Imprese registrate al 31 marzo 2020 Variazione assoluta Marzo 2020 – Marzo 2015 Var. % media annua LOMBARDIA 4.406 1.845 14,4% CAMPANIA 3.084 1.725 25,4% LAZIO 2.762 1.150 14,3% EMILIA ROMAGNA 1.694 606 11,1% VENETO 1.620 621 12,4% PIEMONTE 1.560 515 9,9% TOSCANA 1.459 497 10,3% PUGLIA 1.456 631 15,3% SICILIA 1.414 646 16,8% MARCHE 670 252 12,1% ABRUZZO 618 277 16,2% CALABRIA 571 303 22,6% LIGURIA 416 154 11,8% SARDEGNA 363 140 12,6% FRIULI-VENEZIA GIULIA 342 103 8,6% TRENTINO – ALTO ADIGE 336 110 9,7% UMBRIA 322 122 12,2% BASILICATA 184 103 25,4% MOLISE 77 29 12,1% VALLE D’AOSTA 32 11 10,5% ITALIA 23.386 9.840 14,5%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Imprese registrate per classe di natura giuridica al 31 marzo 2020 e confronto con il 2015.

Classe di natura giuridica Società di capitale Società di persone Imprese individuali Altre forme Totale 31 marzo 2020 7.459 1.153 14.571 203 23.386 Differenza marzo 2020 – marzo 2015 4.117 119 5.543 61 9.840 Variazione cumulata 2020-2015 123,2% 11,5% 61,4% 43,0% 72,6%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Imprese registrate al 31 marzo ogni 1000 imprese del Commercio al dettaglio.

Anni 2020-2016

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Imprese registrate al 31 marzo 2020 ogni 1000 imprese del Commercio al dettaglio per regione.

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese