Udc Giovani] I Giovani dell’Udc Italia felici per l’elezione di Mimmo Delle Foglie a Presidente Nazionale MCL. Gero Palermo: “Serve collaborazione tra Cattolici e Politica”

Gero Palermo, Coordinatore Nazionale dei Giovani dell’Udc Italia, si congratula con l’ex Direttore di Avvenire Domenico Delle Foglie per l’elezione a Presidente Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, auspicando grande collaborazione reciproca per riportare i valori moderati della dottrina sociale della Chiesa al centro del dibattito politico.

“Siamo molto felici per l’elezione di Mimmo Delle Foglie a Presidente dell’MCL – trasmette l’ingegnere Gero Palermo – Siamo sicuri che si tratti della persona giusta al momento giusto; mai come adesso è necessaria grande collaborazione tra il mondo cattolico e la Politica e viceversa. Negli ultimi anni la classe Politica ha gradualmente abbandonato il pensiero moderato della dottrina sociale della Chiesa; serve una nuova fase dei Cattolici in Politica”.

Mimmo Delle Foglie, firma di grande rilievo del mondo cattolico, succede a Carlo Costalli alla guida del Movimento Cristiano Lavoratori.

“Un grande ringraziamento va al Presidente uscente Carlo Costalli per il grande lavoro svolto in questi anni – continua il Coordinatore Nazionale Giovani UDC – Oggi il Movimento Cristiano Lavoratori rappresenta un grande punto di riferimento per migliaia di cittadini italiani che si sentono totalmente abbandonati dalla classe dirigente Politica. C’è bisogno di riavvicinare questi due mondi e riaffermare il pensiero moderato in Italia. A Luglio dello scorso anno, con il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, On. Decio Terrana, e insieme al Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa, abbiamo lanciato una nuova Classe Dirigente Politica, Giovane, Forte e Moderata. Negli ultimi mesi centinaia di Giovani Professionisti si sono uniti al nostro Progetto Politico e ci auguriamo che possa nascere una proficua collaborazione anche con il Movimento Cristiano dei Lavoratori”.

Nella foto, da sinistra: Fausto Terrana, esecutivo regionale MCL Sicilia; Decio Terrana, esecutivo nazionale MCL; Mimmo Delle Foglie, Presidente Nazionale del MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI; Antonio Di Matteo, Presidente del Consiglio Nazionale MCL; Tonino Inchingoli, Segretario Nazionale MCL.