Turismo, riaprono tutti i musei regionali tranne il Varisano di Enna

Riaprono da lunedì prossimo quasi tutti i siti archeologici e musei nell’isola. Ma l’unico capoluogo di provincia siciliano a rimanere senza museo è Enna. Infatti il Museo regionale Archeologico Varisano non sa quando ancora riaprirà al pubblico, mentre sono stati autorizzati alla riapertura sia l’area archeologica di Morgantina, la Villa Romana del Casale ed il Museo regionale archeologico di Aidone. Per Enna si tratta oltre che di un danno di immagine ed una mortificazione anche una penalizzazione per le attività di rilancio turistico che si stanno facendo. Tra tutte il Restyling nell’area del castello di Lombardia sia all’interno che all’esterno con il rifacimento della strada che dal piazzale Euno porta alla Rocca di Cerere. E la decisione di lasciare ancora chiuso il museo ennese appare ancora più inspiegabile perché i numeri dicono che è uno di quelli che ha fatto registrare una delle migliori performance in termini di aumento di visitatori tra i musei cosiddetti minori. Infatti nell’arco di pochi anni è passato dai poco meno di 3 mila visitatori annui ai circa 12 mila. Ci si augura che nei prossimi giorni si possa bloccare questa vicenda e dal direttore del Parco Archeologico Morgantina – Villa Romana del Casale e da cui dipende anche il museo ennese, Liborio Calascibetta possa arrivare la buona notizia della riapertura.

Visite: 15