Tricolore Velocità Montagna e auto storiche a Sarnano

Al 35° Trofeo Lodovico Scarfiotti due validità e tanti big per le sfide marchigiane del Campionato Italiano Velocità Montagna nord e Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche che dal 24 al 26 luglio mettono al centro della scena la provincia di Macerata.Di Fulvio su Nova Proto, Lombardi su Osella in primo piano nel CIVM, come Riolo su PCR, Lottini su Osella e Gentili su Lucchini nel CIVSA.

Sarnano (MC); 23 luglio 2026. Il weekend del 35° Trofeo Lodovico Scarfiotti sta per entrare nel vivo con ben 154 piloti pronti ad affrontare le operazioni preliminari previste domani, venerdì 24 luglio a Sarnano, con verifiche sportive all’Istituto Omnicomprensivo Giacomo Leopardi FRAU tecniche presso il Piazzale Bolzoni dalle 9.00 alle 17.30. Alle 18.00 il briefing con i piloti tenuto dal Direttore di Gara internazionale Fabrizio Fondacci presso la Sala Congressi Freddo Gentili. Sabato 25 luglio le due manche ricognizioni sui 9.927 metri che uniscono la località Brilli alla vetta del Sassotetto presso la località Fonte Lardina, un tracciato tra i più affascinanti e spettacolari in assoluto ricavato lungo la SP 120, che copre un dislivello di 783 metri lungo una pendenza media del 7,92%. Lo Start di gara 1 è fissato per le ore 9.00 di domenica 26 luglio, a cui seguirà gara 2.

Ci sono tanti nomi di spicco delle salite nazionali, ad iniziare dall’abruzzese Stefano Di Fulvio che su Nova Proto NP 01 sovralimentata vinse nel 2025 a Sarnano e in questa stagione è tra i protagonisti di spicco del tricolore Supersalita, Il potentino Achille Lombardi, l’alfiere Vimotorsport che ha ritrovato smalto e pieno potenziale della Osella PA 30, sulla quale svolgerà importanti verifiche. L’Algherese Sergio Farris che su Wolf GB 08 Mistral ne continua il programma di sviluppo in salita. Per la classe 1600, ovvero le Sportscar Motori Moto, in evidenza il nome del pluri campione sardo Omar Magliona che continua con profitto l’affiatamento con la Nova Proto NP 03 Aprilia con cui è protagonista in CIVM e poi il toscano Michele Gregori che a Sarnano proverà delle soluzioni utili per la Supersalita sulla NP 03. In gara test anche Simone Di Fulvio con la Wolf GB 08 Thunder, stessa vettura per il pescarese Vincenzo Ottaviani in gara d’avvicinamento alla casalinga Popoli e Wolf anche per Michele Bertelli. A caccia di punti CIVM anche il leader frusinate del CN in Supersalita Alberto Scarafone, come farà il veneto Alessandro Gromeneda su Wolf. Un gruppo Gt che sa decisamente di Supersalita dove la tarantina Anna Maria Fumo ci riprova al volante della Ferrari 488 Challenge Evo, ma il campano Giuseppe D’Angelo cerca punti importanti sulla 488 Evo, come il trentino Rino Lunelli, tutti in Super Cup Divisione 1. In GT Cup sfida Ferrari Porsche con la 458 del calabrese Gabry Driver e la 911 Gt3 di Gabriele Mauro e la gemella di Silvio Passerini a fare da ago della bilancia. Anche il gruppo E1 è Garanzia di spettacolo con Luigino Zarbato e la BMW M3, il pugliese Vito Micoli su Renault 5 GT Turbo e poi l’esperto Silvano Stipani su Peugeot 106, tra i maggiori protagonisti annunciati. Agonismo acceso anche in Racing Start, dove in RS Cup da Salerno Salvatore Tortora va a caccia di punti sulla Peugeot 308, come il trevigiano Paolo Venturi e poi il rientro del padrone di casa Francesco Michea Carini sulla Seat Ibiza SC Trophy. Per la RSC 2 tenterà l’allungo il pesarese Gabriele Giardini sull’inseparabile Renault Clio. Torna in campo la tenace umbra Deborah Broccolini su MINI in Racing Start Plus e saranno certe tante sfide per i motori turbo, come per gli aspirati dove si trova il toscano Paolo Biccheri su Alfa Romeo 147, il campano Mattia Fasciano su Citroen Saxo o il calabrese Arduino Eusebio su Peugeot 106 come l’abruzzese Fabio Titi, tutti nomi centrali nella scena della categoria. In Racing Start per le auto sovralimentate la presenza del reatino Antonio Scappa avrà nuovamente la Seat Leon cin cui è reduce dal successo in casa, sempre presente il bergamasco Mario Tacchini sarà su Seat Leon, come il pugliese Marco Magdalone sulla versione SC, mentre Valerio Lappani avrà la MINI. Nella classe 1600 al via l’ascolana Maria Chiara Cuccioloni su MINi e poi il fiorentino Gabriel Sodi, nipote di Simone Faggioli che esordì proprio a Sarnano nel 2025, anche lui su MINI. Per le motorizzazioni atmosferiche Claudio Pio di certo tra i protagonisti su Honda Civic Type-R, Waltercar su Citroen Saxo come Mario Osvaldo Iantorno. Michele Mancin arriva nella Marche per nuovi punti in A-S sulla fidata Citroen Saxo, come Leonardo Angelucci per la N-S su Peugeot 106.

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Per la gara del tricolore Auto Storiche ci sono tutti i big del Campionato dal siciliano della Squadra piloti Senesi Salvatore Totò Riolo che con il nuovo successo alla Cesana Sestriere sulla PRC A6 BMW ha ribaltato le sorti del 4° Raggruppamento e si è riportato in testa dopo le varie vicissitudini della prima parte di stagione. Nella stessa categoria il pisano della Bologna Squadra Corse Piero Lottini su Osella PA 9/90 BMW e poi le due Lucchini in versione Sport Nazionale, una SN 90 da 3000 cc per il padrone di casa Marco Gentili, Tricolore di 3° Raggruppamento 2025 che ora passa ai prototipi e poi la SN 86 per Franco catalano.

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