Storie correlate

10 PROPOSTE A UE E GOVERNI NAZIONALI PER RIDURRE LE MORTI PER INCIDENTI STRADALI CORRELATI AL LAVORO EUROSTAT: UE 2020-2022: 2.900 MORTI L’ANNO

Riccardo Dicembre 26, 2025 0

Cracolici: “Nella finanziaria approvati due provvedimenti a sostegno delle periferie sociali e dei centri storici. È l’antimafia del fare”

Riccardo Dicembre 21, 2025 0

Palermo, firmato il protocollo antimafia per il turismo Nasce la “filiera della legalità” nel settore alberghiero e della ristorazione

Riccardo Dicembre 20, 2025 0

Ultime notizie

concerto san silvestro

Troina: il 2 gennaio concerto di San Silvestro

Riccardo Dicembre 29, 2025 0
bambini 2

Villarosa: il 30 dicembre pomeriggio per i bambini

Riccardo Dicembre 29, 2025 0
terranova

Leonforte: la scrittrice Nadia Terranova ha incontrato gli studenti dell’IIs Medi Vaccalluzzo

Riccardo Dicembre 29, 2025 0

SICILIA, FONDAZIONE SOCIALISTA “CARMELO BATTAGLIA”: FUORI L’ON STEFANIA ASCARI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA.

Riccardo Dicembre 29, 2025 0