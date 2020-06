SBARCA ANCHE A TROINA LA CAMPAGNA “INSIEME PER LA SOLIDARIETA’”

ASSOARMA, Esercito e Protezione Civile, donano mascherine e generi alimentari alle famiglie più bisognose della città

Troina, 5 giugno 2020 – Dopo varie in tappe in tutta la Sicilia è sbarcata anche a Troina, uno dei quattro comuni dell’Isola dichiarato “zona rossa” durante l’emergenza Covid-19, la campagna “Insieme per la solidarietà”, promossa dal Consiglio Periferico di ASSOARMA di Palermo, in collaborazione con il Comando Militare Esercito in Sicilia e la Protezione Civile Regionale. Un mezzo militare con mascherine e generi alimentari di prima necessità, è giunto ieri mattina in città per essere distribuiti alle famiglie bisognose, tra quelle maggiormente colpite dalle difficoltà scaturite dall’emergenza.

La distribuzione, effettuata dalla Protezione Civile Comunale con la collaborazione dell’Associazione Combattenti e Reduci di Troina, ha visto la consegna di sacchetti alimentari per la casa d’accoglienza dei Padri Cappuccini e per 50 famiglie troinesi, individuate tra le più deboli dai Servizi Sociali comunali.

I generi alimentari sono stati offerti dal Banco Alimentare e dalla LIDL Italia, le mascherine sono state donate dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, mentre barrette di cioccolato sono state create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP, in collaborazione con il Centro Siciliano Sturzo.

“Ringraziamo ASSOARMA Palermo, il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, la Protezione Civile Regionale e l’Associazione Combattenti e Reduci di Troina a nome dell’intera città – dichiara il sindaco Fabio Venezia – , per il gesto affettuoso ricevuto e per l’attenzione e la presenza dimostrata verso le fasce più deboli della nostra comunità”.