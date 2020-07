Saper guardare avanti: Miriam Savoca presenta la sua nuova linea di Borse e Accessori “Miriam Design”

Non potevano esserci Testimonial più attinenti come il locale gruppo Folkloristico dei “Faijddi” per presentare l’ultima linea di accessori “made in Enna” ovvero Miriam Design, realizzata da Miriam Savoca titolare dell’omonimo negozio di calzature ed accessori a Enna bassa nel complesso Ennadue. La grafica è invece del sancataldese Roberto Tirrito. La linea viene identificata con una pianta di Fico d’India dove le “foglie” indentificano tre emblemi siciliani e nello specifico ennesi come la ruota di un carretto siciliano, appunto i “Faijddi” e il castello di Lombardia. Inoltre la citazione di una frase tutta ennese “I Spini proteggunu l’aviri, u culuri inghi l’ucchi e u cori”.

Visite: 115