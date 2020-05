Rilancio economico a Enna: il Comune interverrà con un consistente aiuto alle imprese

Si prevede un impegno economico importante quello che il Comune di Enna prenderà nei confronti del tessuto sociale cittadino per il rilancio non solo turistico ma in generale economico della città. Martedì scorso infatti attorno allo stesso “tavolo virtuale” convocato per l’ennesima volta dal sindaco Maurizio Dipietro, tutti i presenti, vale a dire le associazioni di categoria di Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Cidec, l’Associazione delle strutture ricettive extralberghiere, l’Associazione provinciale Guide Turistiche e anche se con qualche “mal di pancia” la Pro Loco, hanno detto si ad un documento unitario che dovrebbe vedere il Comune impegnato con uno sforzo finanziario fatto di contributi e agevolazioni che dovrebbe valere diverse centinaia di migliaia di euro anche se la cifra precisa la si potrà conoscere solamente dopo l’approvazione del bilancio entro il mese di giugno. Di sicuro c’è che da traino dovrà fare il settore turistico della città con incentivi a chi verrà a visitare Enna con sconti sia sui pernotti, che sul vitto, sui servizi di assistenza ai turisti ma anche con “inviti” a fare shopping. E di tutto ciò a caduta ne gioveranno tutte le altre attività dell’indotto come l’artigianato ed altri di servizi. Inoltre per le attività produttive locali sono previsti degli sgravi sui pagamenti di tributi locali come la Tosap, la Tari ed altre di cui ne possano beneficiare tutto il comparto. Nel frattempo proprio per non lasciarsi fare trovare impreparati, continuano i lavori di Restyling dell’area turistica archeologica del castello di Lombardia sia all’interno con la riqualificazione del Cortile sottostante la Torre Pisana che all’esterno con il rifacimento del stradella che dal piazzale Euno porta alla Rocca di Cerere. Ed ancora per incentivare il flusso dei turisti da alcuni giorni l’accordo con il Comune di Sperlinga per un biglietto unico per visitare sia il Castello di Lombardia che quello di Sperlinga. Ma questa operazione “di rete” promossa dall’assessore al Turismo Francesco Colianni potrebbe allargarsi ad altri comuni come Calascibetta, inserendo così nel biglietto cumulativo la visita al Villaggio Bizantino in territorio xibetano.

