Promuovere con lo Sport, turismo amicizia e sorrisi. I ciclisti della Barbagianni’S Messina stamattina in visita a Enna

Lo sport come veicolo di promozione turistica. Lo si è visto stamattina con l’iniziativa promossa dall’associazione ciclistica Barbagianni’S di Messina che dalla città dello stretto con 22 componenti è venuta a Enna per un viaggio di amicizia. Promotore dell’evento il presidente della società peloritana Carmelo D’Amico er per la parte ennese dell’imprenditore Mauro Todaro ideatore dell’omono giallo simbolo del sorriso Gogol. I ciclisti sono partiti alle 4 da Messina raggiungendo Enna intorno alle 12,30 a Montesalvo e facendosi immortalare sulla pietra che segna il centro geografico della Sicilia. Ad accompagnarli negli ultimi 10 chilometri un gruppi di ciclisti ennesi e due pattuglie della Polizia Locale. Subito dopo si sono trasferiti al castello di Lombardia attraversando la città e dove hanno incontrato l’assessore Scillia. Dopochè a pranzo in un noto ristorante ennese e nel pomeriggio il ritorno a casa per circa 400 chilometri complessivi tra andata e ritorno. “Sono molto legato a Enna – ha commentato Carmelo D’Amico – perché avendo dei parenti ho trascorso nella vostra città momenti molto belli della mia infanzia. E per questo motivo abbiamo voluto iniziare questo nostro progetto di conoscenza della Sicilia proprio dalla vostra bella città”.

