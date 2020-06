Pallamano BM: la Orlando Pallamano Haenna ha inoltrato richiesta di ripescaggio

Pur essendo arrivata prima nella regolar-season con 4 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici Aretusa Sr e Scicli l’Orlando Pallamano Haenna ha inoltrato la richiesta di ripescaggio per la serie A2 per la stagione 2020/2021, tutti i pronostici sono favorevoli in quanto l’Orlando Haenna oltre ad essere arrivata prima e una delle società più longeve della Pallamano Italiana infatti la sua affiliazione risale al 1974. In casa Orlando Haenna si respira già aria di festa lo dimostra la massiccia presenza di atleti agli allenamenti che mister Giummulè a programmato dopo il via da parte del Governo alla possibilità di potersi allenare ( anche se solamente all’aperto). La società ha confermato in blocco tutti i giocatori della stagione passata che tante soddisfazioni hanno dato come la vittoria della Coppa Sicilia a cui doveva aggiungersi la ciliegina con la vittoria più che meritata del campionato, a tutto questo bisogna aggiungere il conferimento da parte della Federazione del Premio Lenzo che ha visto nella classifica marcatori al primo posto Daniel Serravalle Orlando Haenna con 124 reti, secondo a pari merito Spina AETNA Mascalucia e Munda HB Messina con 89 reti al termine della fase regolare.

