Pallamano A2M: la Orlando Pallamano Haenna tessera il giovane licatese Daniele Munda

Ancora sorprese in casa Orlando Haenna , che continua a scovare nuovi talenti in Sicilia. E la volta di Daniele Munda secondo dietro a Daniel Serravalle nella classifica dei marcatori del campionato di serie “B”, 213 reti in due , due bocche di fuoco che assieme ad Alessandro Florio andranno ha rafforzare l’attacco dell’Orlando pallamano Haenna. Ma a tutto questo si aggiunge la collaborazione intrapresa con la Pallamano Halikata del presidente Munda per il possibile arrivo di altri talenti.

